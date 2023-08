„Viva Italia“: Barockklang vom Feinsten, Wetter wie an der Nordsee

Es ist wie verhext. War der ehemalige Kultursommer, der Ende August stattfand, regelmäßig - oder fast schon traditionell - vom Wetterpech verfolgt, dachte man, mit der Verlegung des neuen „Festivals der Kulturen“ an den Anfang des Monats dem Wetterungemach zu entkommen. Doch vergebens. Auch heuer hatte der Himmel am ersten Tag kein Einsehen, aber die Stadtgemeinde als Veranstalter Glück im Unglück.

Das Konzert des Ensembles Zeitenklang, das sich - auf historischen Instrumenten spielend - ganz der Musik des 17. Jahrhunderts verschrieben hat, wurde ins Innere der Alten Hofmühle verlegt. Und der frisch renovierte Mühlensaal stellte sich als idealer Konzertsaal für die Barockmusik von Monteverdi oder Cellini heraus. Bevor der musikalische Genuss begann, ließ es sich Kulturstadträtin Elisabeth Schüttengruber-Holly nicht nehmen, das Publikum mit „Buena sera“ gut gelaunt zu begrüßen. „Viva Italia“ eben.

„Gekommen, um zu bleiben“, könnte das Motto von Rudi Roubinek lauten, der das Festival „ab heuer begleiten“ wird. Foto: Christian Pfeiffer

Die Auswahl des ersten Gastlandes, das für das Festival Pate steht - Italien - sei ihr zu verdanken, verriet Schüttengruber-Holly den Zuhörern, die zwar nicht in Massen gekommen, dafür aber hoch interessiert waren. Wen die Kulturstadträtin als neuen Stammgast begrüßen konnte, war Rudi Roubinek, der das Festival „ab heuer begleiten“ wird. Der übernahm sogleich die Moderation und gestand, dass er italienische Musik, auch die aus dem Barock, liebe, aber keine Ahnung davon habe.

Deswegen würde sich das Moderieren heute Abend auch auf ein „demutsvolles Vorlesen“ der mit Hilfe des Ensembles zusammengetragenen Fakten beschränken. Aber er wäre nicht der Profi, der er ist, wenn er erstens sein Versprechen nicht vollumfänglich einlöste, und zweitens als perfektes Verbindungsglied zwischen Bühne und Publikum fungierte. Roubineks Italienisch-Kenntnisse dürften sich an diesem Abend erheblich verbessert haben.

Mit langanhaltendem Applaus und „Bravo“-Rufen wurde das Ensemble Zeitenklang für ihre erfrischende Interpretation von Barockmusik vom Publikum bedacht. Foto: Christian Pfeiffer

Und dann waren da noch die eigentlichen Stars des Eröffnungsabends: das Quintett samt Sängerin, das sich als Ensemble Zeitenklang nennt. Ob es an der Frische ihrer Interpretation der Musik oder an der Auswahl der gespielten Stücke lag, die Künstler ließen Barockmusik nicht so fern erscheinen, wie sie für manche wirken oder klingen mag. Bei manchen Liedern oder Tänzen konnte man sich gut vorstellen, dass sie „Hits“ ihrer Zeit waren.

Auch manch heutiger Jingle dürfte schon mal auf die Barockmusik zurückgegriffen haben, meinte man bei manchen Takten zu glauben. Das Publikum war gefesselt und dankte mit „Bravos“ und langanhaltendem Applaus. So war es inhaltlich ein prächtiger, kleiner Abend, der dem Festival gut zu Gesicht stand. Das extra mit italienischen Köstlichkeiten bestückte Buffet ließ sich bei Wetter wie an der Nordsee nicht so ohne Weiteres mit „Buon appetito“ verzehren.