„Viva Italia“ zum Festival der Kulturen: Benvenuto, Rudi Roubinek

Am 3. August geht es im Hof der Alten Hofmühle los. Dann startet zum ersten Mal das „Festival der Kulturen“. Ab heuer steht dann jedes Jahr ein anderes Gastland im Mittelpunkt der vier Veranstaltungen. Für die Premiere fiel die Wahl auf Italien. Unter dem Titel „Viva Italia“ gibt es ein Glissando an „musica italiana“ von Klassik bis Schlager - und Schauspieler Rudi Roubinek. Er soll so etwas wie das Gesicht des neuen Festivals werden.

Bei allen drei Konzerten wird der Kabarettist als Moderator - oder umgekehrt - durch den Abend führen. Am letzten Abend ist dann die Bühne für Roubinek selbst und seine Version eines Kinderbuchklassikers reserviert: „Pinocchio neu geschnitzt“. Aber auch über das heurige Jahr hinaus will Roubinek dem Festival zur Verfügung stehen. Die NÖN fragte ihn nach seiner Schnitztechnik, einem möglichen Gastgeber-Gefühl und ob dieses „sein“ Festival werden könnte.

Mit „Wir bleiben Kaiser“ blickte Roubinek auf seine Art auf die schrulligen Habsburger zurück und hat unterhaltsame Anekdoten und Histörchen über sie zusammengetragen. Foto: Buchcover

NÖN: Wodurch wurde ihre „Liebe“ zu Hollabrunn geweckt?

Rudi Roubinek: Ich wohne ziemlich in der Mitte zwischen Hollabrunn, Tulln und Krems und alle diese Städte sind mir wohlvertraut und jede für sich einen Besuch wert.

Dreimal moderieren Sie und einmal treten Sie selbst auf - sind also an allen vier Abenden präsent. Fühlen Sie sich ein bisschen wie der Gastgeber?

Roubinek: Neudeutsch würde man wohl „Host“ dazu sagen, im Hinblick auf unser Motto „Viva Italia“ wäre vielleicht auch Pate passend, freilich mit einem Augenzwinkern.

Mit welcher Schnitztechnik sind Sie an ihren „Pinocchio“ herangegangen?

Roubinek: Ich finde, Pinocchio kann man auch als Erwachsener lesen. Es ist ein spannender Entwicklungsroman, der praktisch alle guten und schlechten menschlichen Eigenschaften thematisiert. Pinocchio muss sich sein Menschsein verdienen. Ich will nicht so weit gehen zu sagen, manche Menschen würden verdienen, eine Holzpuppe zu sein, selbst wenn sie Holzköpfe sind …

Glauben Sie an den Erfolg des Konzepts von „Festival der Kulturen“?

Roubinek: Wir hoffen natürlich, dass unser breites Angebot an Klassik, Unterhaltung, Oper und Literatur vom Publikum angenommen wird. Wichtig ist vor allem, dass sich der neue Termin Anfang August herumspricht. Italien ist ein Land, das viele positive Emotionen weckt, wir wollen die Menschen künstlerisch und kulinarisch mit auf die Reise nehmen. Und dann ist da noch das Wetter, aber da sitzen ja alle Open-Air-Veranstalter im selben Boot.

Könnte es „Ihr“ Festival werden, da Sie ja vorhaben, Hollabrunn auch die nächsten Jahre treu zu bleiben?

Roubinek: Ich würde mich freuen, wenn die Veranstaltung gelingt. Pläne gibt es durchaus und genügend Länder ebenfalls.