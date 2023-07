Konzert bei Kerzenlicht: „Sei gegrüßt, o süßes Fest der Liebe“

Ab dem 15. Jahrhundert ist eine Motette typischerweise geistliche Musik, in der zu den Singstimmen auch Instrumente hinzutreten können. Das weltliche Pendant zur Motette bildet das Madrigal. In der Schlosskirche Schrattenthal fühlen sich die Veranstalter der Kerzenlicht-Konzerte am 12. August um 20 Uhr ganz der geistlichen Seite verbunden. Was natürlich auch an den Gästen liegt, die man für dieses Konzert eingeladen hat: „Vox Archangeli“.

„Motetten bei Kerzenlicht“ ist der Abend betitelt, der verspricht, Atmosphäre und musikalische Qualität zu einer - im besten Fall - unvergesslichen Einheit zu verschmelzen. Das Programm der vier Musiker, die als Quartett ein gefragtes Ensemble sind, bewegt sich zeitlich zwischen der Spätrenaissance und dem Frühbarock, wobei sich der erste Teil des Konzerts musikalisch ganz der Verehrung der Gottesmutter Maria, die in unterschiedlichen Formen zum Ausdruck kommen wird, widmet.

Die Schlosskirche des Anwesens in Schrattenthal ist am 12. August um 20 Uhr der Veranstaltungsort der beliebten und atmosphärisch eindrucksvollen Serie von Kerzenlicht-Konzerten. Foto: Schloss Schrattenthal

Der Leiter – und auch Gründer - des Vokalensembles ist Manuel Schuen, der seit 2008 als Organist an der historischen Sieber-Orgel von 1714 und als Leiter der Kirchenmusik in der Wiener Michaelerkirche wirkt. Er ist Gewinner mehrerer Orgelwettbewerbe und wird im Konzert am 12. August auch als Organist zu hören sein; wie im zweiten Teil des Konzerts, wo ein im 16. Jahrhundert Epoche machender Komponist, Giovanni Pierluigi da Palestrina, im Mittelpunkt steht.

Bonifazio Grazianis „Salve, o dulce amoris convivium“ („Sei gegrüßt, o süßes Fest der Liebe“) aus dem 17. Jahrhundert wird den Abend abrunden, wenn die Kerzen dem Erlöschen nahe sind. Mit dem Kartenkauf unter der Telefonnummer 0650/53 29 909 oder per E-Mail an info@kerzenlicht-konzerte.at gibt es ein Goodie obendrauf: eine Führung durch die Anlage des Schlosses Schrattenthal - von der Schlossherrnfamilie Schubert persönlich geführt.