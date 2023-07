„Bussi Bussi“ - Wer liebt, macht Musik

Wenn doch nur mehr geküsst würde, dachte sich die Wiener Szeneband „Gewürztraminer“, bevor sie sich an ihren neuesten Song „Bussi Bussi“ machte. Aber nicht nur; öffentliche Liebesbekundung oder schmusen sind längst nicht überall willkommen. Der unmittelbare Anlass war der Hinauswurf zweier Damen, die sich in einem der renommiertesten Wiener Kaffeehäuser küssten. „Wer liebt, braucht sich nicht zu verstecken“, so die Devise, die sicher auch am 5. August um 20 Uhr am Retzer Hauptplatz gilt.

„Gewürztraminer und da gmischte Satz“, wie die zehn Musiker als Gruppe vollständig heißen, geben dann den Ton an und bringen tanzbare Swing- und Balkanrhythmen mit charmantem österreichischen Schmäh in Einklang. Die Stile von Django Reinhardt bis Iron Maiden, von Ost-Folklore bis Austropop, kommen bei der Band in die Traminerpresse. Und wenn sich dann am Ende alle - musikalisch - glückselig in den Armen liegen, wäre es mal wieder bewiesen: Liebe ist immer und überall.

Der Eintritt zum Konzert, das bei Schlechtwetter im Kulturhaus Schüttkasten stattfindet, ist frei.