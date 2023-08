„Darf man sowas metaphysischen Realismus nennen?“, fragte sich Journalist Fritz Ostermayer auf FM4 angesichts seiner Begeisterung für die Musik von „Son of the Velvet Rat“. Seit rund 20 Jahren ist Georg Altziebler schon erfolgreich als Sohn der samtenen Ratte unterwegs und er tritt manchmal auch mit seiner Frau Heike Binder im Duo auf. So auch am Samstag, 12. August, ab 20.30 Uhr auf großer Bühne am Retzer Hauptplatz.

Bereits zum vierten Mal darf sich das Publikum auf „Son of the Velvet Rat“, dessen Songs zwischen Folk Noir und Garage Rock angesiedelt sind, freuen. Inspiration für die Lieder liefern Townes Van Zandt, Georges Brassens und Dead Moon. Dass man beim Hören auch an Bob Dylan, Leonhard Cohen, Tom Waits, Nick Cave oder Radiohead denken muss, sollte nicht verwundern.

„Son of the Velvet Rat haben mittlerweile eine Stufe von Erhabenheit erreicht, die mich an die Bilder von Edward Hopper denken lässt“, so Ostermayer, der damit wohl - indirekt - eine dringende Empfehlung für das Konzert ausspricht. Organisiert wird der Abend vom Kulturnetzwerk „Insel Retz“.