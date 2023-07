Die Retzer Insel empfiehlt sich als Feriendomizil

„Und ich will, ich will, ich will einen Hund“, versucht eine Prinzessin ihrem Vater - dem König - diesen Wunsch abzutrotzen. Weil der nicht zu erweichen ist, gibt sie eine Anzeige in der Zeitung auf und bringt damit eine turbulente Geschichte ins Rollen. Der Kasperl ist mitten drin, ob es ihn freut oder nicht. Schließlich heißt das Stück, das das Figurentheater Tröbinger am 22. Juli um 10.15 und 11.45 Uhr beim Genussmarkt am Hauptplatz Retz spielen wird, „Kasperl und der grüne Hund“.

Die Ausführenden, Gerti Tröbinger und Max Tröbinger, empfehlen das Stück für Groß und Klein ab drei Jahren. Ein wenig älter sollte man für die Abendveranstaltung der Insel in Kooperation mit dem Literaturkreis Podium um 21 Uhr - ebenfalls am Hauptplatz - schon sein, wenn Karin Ivancsics und Rudolf Kraus aus ihren Werken lesen und musikalisch begleitet werden von Clementine Gasser am Violoncello.

Clementine Gasser wird an ihrem Violoncello die Lesungen von Karin Ivancsics und Rudolf Kraus am Retzer Hauptplatz musikalisch begleiten. Foto: Elvira Faltermeier

Die leidenschaftliche Reisende Karin Ivancsics, die es schon nach Gambia, Ghana, Sansibar oder in den Senegal verschlagen hat, macht am 22. Juli in Retz Station, um aus ihren Werken, unter anderem „Aufzeichnungen einer Blumendiebin“ und „Zugvögel sind wir“ zu lesen. Das zweite Mitglied des Literaturkreises Podium, das seine Lyrik und Prosa dem - hoffentlich - zahlreichen Publikum präsentieren wird, ist Rudolf Kraus.

Vielleicht lassen sich Kraus' „schuldgefühle allerorts.“ mit wunderbaren Violoncello-Klängen der Schweizer Musikerin Clementine Gasser besser verdauen. Sie jedenfalls wird die Texte musikalisch begleiten, kommentieren - vielleicht interpretieren. Die Insel bewährt sich also auch im Sommer als Ferien-Insel und -Domizil, auf der es für (fast) jeden Geschmack etwas zu entdecken gibt in Retz.