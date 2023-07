„Elias“ und „Die Eintracht der Planeten“ samt „Unterwerfung“

Zweimal, am 21. und 23. Juli, jeweils um 19.30 Uhr, ist in der letzten Woche des Festival Retz noch die hochgelobte szenische Aufführung des Oratoriums „Elias“ von Felix Mendelssohn Bartholdy in der Stadtpfarrkirche St. Stephan zu sehen. Mit der Premiere der Produktion letztes Jahr ist man in der Bühnenbildgestaltung neue Wege gegangen. Erstmals wurde die Szenerie von Projektionen des britischen Filmemachers Fabian Chaundy bildmächtig begleitet.

Abgesehen von dem großen Anklang beim Publikum, hätten auch die Themen, die dem chorgewaltigen Meisterwerk zugrunde liegen, eine Wiederaufnahme im heurigen Jahr gerechtfertigt: Prophetie und Wissenschaft, Wirklichkeit und Wahrheit, Fanatismus und Erkenntnis. „In nahezu unveränderter Besetzung wird die adaptierte Inszenierung den Ursprung des Konfliktes schärfer herausarbeiten: Die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen, die in Hass, Demagogie und letztlich in gewalttätige Auseinandersetzungen mündet“, wirbt das Festival für die letzten Vorstellungen der Wiederaufnahme.

Das Titelblatt des Manuskripts „La concordia de’ pianeti“, zu Deutsch „Die Eintracht der Planeten“, von Antonio Caldara aus dem Jahr 1723. Das Werk wurde im selben Jahr in Znaim uraufgeführt und ist am 20. Juli in der Reithalle des Klosters Louka in Znaim im Rahmen des Festival Retz zu hören. Foto: gemeinfrei

In der letzten Festivalwoche betonen die Veranstalter mit drei Konzerten in Znaim die grenzüberschreitende Orientierung. Die Reithalle des Klosters Louka in Znaim verwandelt sich am 20. Juli um 20 Uhr in einen Konzertsaal. Dort wird Antonio Caldaras „theatrale Komposition“ - componimento teatrale - „La concordia de’ pianeti“, zu Deutsch „Die Eintracht der Planeten“, zu hören sein. Und das in exquisiter Besetzung: Andreas Scholl und Adam Plachetka.

Wie schon am Donnerstag wird auch am 21. Juli ein Bus um 19 Uhr vom Hauptplatz das Publikum des Festivals zu einem Konzert nach Znaim zur Reithalle bringen. Hochkarätiges ist genauso an diesem Abend zu erwarten. Zwei Echo-Klassik-Auszeichnungen und ein Grammy-Award nennt das Ensemble „Il giardino armonico“ - „Der harmonische Garten“ - schon sein Eigen. Mit seinen barocken Originalklang-Interpretationen haben sich schon prominente musikalische Verbündete gefunden: Cecilia Bartoli, Magdalena Kožená oder Viktoria Yurievna Mullova.

„Il giardino armonico“ - „Der harmonische Garten“ - nennt sich dieses renommierte Ensemble, das am 21. Juli die Reithalle in Znaim mit den vier Elementen zum Klingen bringen wird. Foto: Lukasz Rajchert

Das aktuelle Konzertprogramm „I Quattro Elementi“ hat sich thematisch die menschlichen Neigungen in Bezug auf die vier Elemente als Grundlage genommen. Georg Friedrich Händel, Pietro Antonio Locatelli und Antonio Vivaldi sowie zeitgenössische Kompositionen von Giovanni Sollima und Isang Yun stehen musikalisch Pate. Auf „Orgeltour“ geht's dann am Samstagvormittag. Um 10.30 Uhr startet wieder der Bus vom Hauptplatz mit dem Kloster Louka in Znaim als Ziel.

Dort angekommen, wird man vom diesjährigen Motto der Tour, „Orgel und Trompete“, beziehungsweise von Organistin Ines Schüttengruber und Trompeter Benedikt Fehringer empfangen. Danach geht es weiter zu Konzerten in Pulkau und Retz. Am Samstagabend um 19.30 Uhr fordert ein philosophischer Vortrag von Philipp Blom im Kulturhaus Schüttkasten nichts weniger als „Die Unterwerfung“. In seiner Universalgeschichte der Umwelt erzählt Blom von der Unterwerfung der Natur, deren Konsequenzen die Menschen an den Rand des Abgrunds führt.

Robert Menasse wird sich mit Ilija Trojanow am 23. Juli um 11 Uhr im Kulturhaus Schüttkaste „Über die Utopie Europa“ unterhalten. Foto: Olaf Kosinsky, Olaf Kosinskyinfo@kosinsky.eu5

Das Festival endet - wie es sich Festrednerin Lisz Hirn bei ihrer Eröffnungsrede gewünscht hatte - mit einer Utopie. Für die Matinée beim Festival in Retz am 23. Juli um 11 Uhr im Kulturhaus Schüttkasten hat Essayist, Romancier und Weltbürger Ilija Trojanow den vielfach ausgezeichneten Schriftsteller und überzeugten Europäer Robert Menasse zum Gespräch geladen. „Über die Utopie Europa“ wollen die beiden miteinander reden, bevor abends das Festival dann endgültig mit „Elias“ in der Stadtpfarrkirche ausklingt.