Feste Kaja: Auf der Ruine, da ist Stimmung

Jedes Festival geht einmal zu Ende, so auch das Waldviertelfestival. Doch bevor es am 15. August so weit ist, gibt es noch Musikalisches auf der Ruine Kaja zu erleben. Wobei die Feste heuer im Rahmen des Festivals bereits mehrfach Besuch hatte: So zum Beispiel vom Streich-Holz-Quartett im Rahmen einer Nationalpark-Wanderung, durch einen Workshop mit Steirischer Harmonika oder durch die Waldviertler Symphoniker mit der Uraufführung von Daniel Mucks eigens komponierter Nationalpark-Sinfonie.

Muck verantwortet als künstlerischer Leiter an den beiden kommenden Sonntagen auch die letzten zwei Veranstaltungen im Bezirk im Rahmen des Waldviertelfestivals. Am 30. Juli um 17 Uhr erklingt „Musik der 20er- und 30er-Jahre“ vom Daniel Muck Salonorchester. Muck ist Begründer, Leiter und Sänger dieser Formation in Personalunion. Das Programm umfasst nicht nur bekannte Melodien wie „Ich küsse Ihre Hand, Madame“ oder „Mein kleiner grüner Kaktus“, sondern hat auch einen zeitgenössischen Einfluss durch Eigenkompositionen.

Man kann nur hoffen, dass die Ruine Kaja nicht ins Wackeln kommt, wenn die zwölf g'standenen Musiker des Danube Brass Ensembles - fürs Foto waren nur zehn vorrätig - am 6. August loslegen. Foto: Thomas Herzan

Sollte der Himmel keine Einsicht zeigen, findet die musikalische Zeitreise im Musikerheim in Pleissing statt. Als Ersatzlocation für das zweite Konzert wäre die Pfarrkirche Hardegg vorgesehen - ebenfalls in der Hoffnung, sie nicht zu brauchen. Grundsätzlich ist der Innenhof der Ruine aus dem 12. Jahrhundert am 6. August um 17 Uhr als Spielort für das Danube Brass Ensemble vorgesehen. Und - so viel sei verraten - die zwölf Burschen meinen es ernst mit Tuba, Posaunen, Horn, Trompeten und Percussion.

So viel geballte Energie verlangt geradezu nach einem Dirigenten - Daniel Muck -, der die Kräfte bündelt und es erlaubt, auszubrechen, um spielerische Grenzen auszuloten. Werke von G.F. Händel, Giuseppe Verdi, John Williams und Ennio Morricone bis hin zu Freddie Mercury finden bei diesem Ensemble musikalisch fast wie von selbst zusammen. Beide Veranstaltungen finden in Kooperation mit dem Burgen- und Schlösserhaltungsverein statt, worüber sich Obmann Heribert Donnerbauer und sein Team besonders freuen.