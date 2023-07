Festival Retz: Das Wasser, die Thaya und der Schutz der Natur

Die mittlere der drei Festivalwochen in Retz beginnt mit einer interessanten Frage: „Würde Musik so klingen, hätte Bach sie im 21. Jahrhundert für ein Streichquartett komponiert?“ Die Frage stellt sich angesichts des Konzerts des radio.string.quartet „B:A:C:H - like waters“ am 13. Juli um 19.30 Uhr im Schloss Schrattenthal. Die vier Musiker haben Johann Sebastian Bachs Violinsonate Nr. 1 in g-Moll als Grundlage ihrer ganz eigenen sprachmusikalischen Auseinandersetzung mit dem Element Wasser genommen.

Es ist die zweite Einspielung des Ensembles zum Zyklus über die vier Elemente. Das Konzert lässt erkennen, wie dicht verwoben die einzelnen Programmpunkte des Festivals mit dem Kernthema „Schönheit der Schöpfung“ sind. Naheliegenderweise auch der theologische Vortrag von Pfarrer Clemens Beirer am 14. Juli um 18 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Stephan. Er greift in seinem Vortrag die unmissverständliche Botschaft der Enzyklika Laudato si ́ auf und deutet sie in Bezug auf eine christliche Lebensführung.

Ensemble Antonín Stehlík inmitten der Weingärten

Weniger Sorgen um die rücksichtslose Ausbeutung der Natur, mit der wir uns selbst zum Opfer der Zerstörung machen könnten, muss man sich bei der Wanderung zum Heiligen Stein und dem anschließenden Konzert dort machen. Am 15. Juli darf man die Natur einfach nur genießen. Um 9.30 Uhr geht's beim Tourismusbüro Retz los. Nach etwa einstündiger Wanderung erwartet die Besucher um 11 Uhr, inmitten der Weingärten nahe Mitterretzbach, das Ensemble Antonín Stehlík mit einem traditionellen Zymbalkonzert.

Erstmals wird Bariton Matthias Helm am 15. Juli um 19.30 Uhr im Kulturhaus Schüttkasten mit einem eigenen Liederabend beim Festival Retz zu hören sein. Foto: Helm

Beim Liederabend „Der Flug der Zeit“ von Bariton Matthias Helm und Pianist Andreas Fröschl werden dann wieder - im wahrsten Sinne des Wortes - andere Töne angeschlagen. Johannes Brahms' Liedzyklus „Vier ernste Lieder“ stehen am 15. Juli um 19.30 Uhr im Kulturhaus Schüttkasten auf dem Programm. Die Texte für die ersten drei Lieder sind dem Alten Testament entnommen und thematisieren den Tod und die Vergänglichkeit des Lebens. Der Text des vierten Liedes entstammt dem Neuen Testament und stellt Glaube, Hoffnung und die Liebe in den Mittelpunkt.

Thayabrücke Hardegg: Bühne dies- und jenseits der Grenze

Auf zwei Bühnen dies- und jenseits der Grenze feiern Musiker am 16. Juli um 11 Uhr ein Fest der Verständigung auf der Thayabrücke Hardegg. Auf österreichischer Seite verknüpfen der jüdische Geiger Pavel Shalman und der serbische Multi-Instrumentalist Boki Radenkovic musikalische Inspirationen aus dem Balkan, aus Osteuropa, Lateinamerika und Zentraleuropa mit klassischer Musik und Jazz.

Brigitte Karner liest am 16. Juli um 19.30 Uhr im Kulturhaus Schüttkasten aus Jean Gionos „Der Mann, der Bäume pflanzte“. Foto: Brigitte Zaucke

Mit „Der Mann, der Bäume pflanzte“ von Jean Giono geht die zweite Festivalwoche am 16. Juli um 19.30 Uhr im Kulturhaus Schüttkasten mit einem literarisch-musikalischen Abend zu Ende. Der Schäfer Elzéard Bouffier beginnt in einer verödeten, zerstörten Landschaft damit, Bäume zu pflanzen. Einfach so, um die Welt wieder schön zu machen - und es gelingt ihm. Brigitte Karner wird als Erzählerin dieses bezaubernde Plädoyer für den Schutz der Natur halten. Begleitet wird sie bei ihrem Auftritt vom Saxophonisten Edgar Unterkirchner.