Festival Retz: Eröffnungsrede war „kein romantischer Appell“

„Herzlich willkommen, liebe alle“, so die warmen ersten Worte des Intendanten des Festival Retz, Alexander Löffler, an das sehr zahlreiche und prominente Publikum, das in den Innenhof von Schloss Gatterburg pilgerte. Davor hatten Musiker des Ensembles Federspiel mit einer eindrucksvollen Fanfare aus den Schlossfenstern das erste Eröffnungskonzert des Festivals aus der Taufe gehoben.

Imposant wirkte die Eröffnungsfanfare zum Festival Retz aus den Fenstern des ehrwürdigen Schlossgemäuers. Foto: Christian Pfeiffer

Wurde das Festival bisher vor der Premiere der Kirchenoper im Althof mit einer Rede von Löffler eröffnet, so wurde diesem Teil heuer ein eigener Platz im Spielplan eingeräumt. Auch wolle man damit einem breiteren Publikum die Eröffnung zugänglich machen. „Das hat geklappt“, befand der Intendant zufrieden nach einem Schwenk über den prall gefüllten Innenhof. Und da das Festival von seinem Intendanten gerne mit der Hunderasse Jack Russell - „klein, aber mutig“ - verglichen wird, im Format der Salzburger Festspiele - mit Festrede.

Für diese konnte im ersten Jahr Lisz Hirn gewonnen werden, eine Philosophin, die nicht in ihrem Elfenbeinturm säße, wie Löffler sie anmoderierte. Der Titel ihrer letztjährigen Publikation („Macht Politik böse?“) und der ihres im Herbst erscheinenden Buches („Der überschätzte Mensch“) gerieren sich jedenfalls nicht abgehoben. Mit der zunächst allgemeinen wirkenden Überschrift ihrer Festrede „Menschliches, Allzumenschliches“, die einer philosophischen Schrift von Friedrich Nietzsche entliehen ist, hatte Hirn die erste Gedankenfalle schon aufgestellt.

„Ökologie ist nicht der Name einer Partei“, bat Festrednerin Lisz Hirn das Publikum, Überzeugungen zu überdenken. Foto: Christian Pfeiffer

Leicht wollte sie es den Eröffnungsgästen schon machen, sich auf ihre Gedanken einzulassen, aber nicht gedankenlos leicht. „Einst saß die Göttin Cura an den Ufern eines Stromes, dem Spiele seiner Wellen zuschauend“, hob ihre Festrede mit der antiken Cura-Fabel, die den menschlichen Schöpfungsmythos erzählt. Der Name der Göttin bedeutet, aus dem lateinischen: Sorge. Mit den Worten „Das aus Erde erschaffene Wesen, der Mensch, es sei fortan ,homo' zu heißen, da es aus ,humus', also Erde, gemacht worden ist", schließt die Fabel.

Wir seien eben auf diese „kleine kritische Zone beschränkt“, so Hirn und dies werde „kein romantischer Appell“. Dafür bemühte sie auch die Bibel, aus der die allseits bekannten Worte stammen: „Macht euch die Erde untertan!“ Dies aber sei die falsche Übersetzung. Richtiger müsste es heißen: „Sorgt euch um die Erde!“ Auch ein anderes Bibelzitat stellte sie in ihrer Rede in Frage: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.“ „Ohne aber auch nicht“, so der pointierte Konter der Philosophin in ihrer Festrede.

Sie blieb dem Ausgangspunkt ihrer Rede treu und hielt ein Plädoyer für die Sorge. Denn Sorge mache ihr zum Beispiel das Festhalten an retrotopen Ideologien, also an der vermeintlich schönen Vergangenheit, die einmal war. Das sei schlicht ein Raub an der Zukunft; man flüchte doch nur in die Vergangenheit. Auch dem parierte Hirn mit Worten des berühmten Ernst Bloch: „Die wirkliche Genesis ist nicht am Anfang, sondern am Ende.“

Dass dieses Septett Spaß hat am Musizieren, ist bei Live-Auftritten, wie beim Eröffnungskonzert in Retz, absolut spürbar. Dass die Herren auch noch clever sind, verstärkt den Genuss. Foto: Christian Pfeiffer

Sie lud das Publikum abschließend ein, dem Utopie-Begriff Ernst Blochs näherzutreten, füreinander und für den Boden - die Erde - zu sorgen. „Sind Sie bereit für diese Utopie?“, fragte Hirn abschließend und hinterließ - so möchte man hoffen - Eindruck auf die aufmerksamen Zuhörer. So mancher schien ins Grübeln gekommen zu sein bei der Festrede der Philosophin. Lisz Hirn bestimmte mit ihrer Premiere die intellektuelle Qualität der Idee der Festrede.

Das folgende Eröffnungskonzert versprach mit dem Namen des Ensembles, nämlich Federspiel, auch Leichtes - aber wiederum nicht gedankenlos Leichtes. Denn auch die sieben Mitglieder „eines der besten Bläserensembles“ für Moderator Löffler, machen sich Gedanken, bevor sie musizieren. „Wenn das Strahlen des anderen fehlt und das Rückstrahlen“, wie man die Corona-Zeit durchaus empfunden haben kann, kann man entweder ... - oder ein Album namens „Albedo“ zusammen komponieren.

Den Boden unter den Füßen spüren, ist für Klarinettist Frédéric Alvarado-Dupuy wichtig. Das Klarinettenspiel hat er bei Joachim Celoud gelernt. Foto: Christian Pfeiffer

Obwohl der Begriff der Technik entlehnt ist und ein Prinzip beschreibt, wie viel Strahlung eine Oberfläche aufnimmt und wie viel sie reflektiert, wirkt an den Musikern gar nichts technisch. Fans von Federspiel muss man nicht von deren Qualität überzeugen - und neue Fans hat das Septett in Retz sicher so einige gefunden. Einer war schon vorher Fan: Joachim Celoud. Gut, davor war er Lehrer des Klarinettisten von Federspiel, der es bevorzugt, barfuß aufzutreten - passend zur Festrede: bodenständig, erdig.

Mit ihrem „Freedom Waltz“ begann ihr Eröffnungskonzert. Und wenn man es nicht besser wüsste, sah man hochbegabte, verspielte Jungs auf der Bühne, deren Kompositionen so ungezwungen wirken, als wären sie zum Teil im Moment improvisiert. Inhaltlich und qualitativ hat dieser Eröffnungsabend definitiv seinen Platz beim Festival Retz verdient. Schade nur, dass die Medienpräsenz nicht ganz mit der der Salzburger Festspiele mithalten konnte - ironisch gemeint.