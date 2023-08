Geboren in Niederösterreich, zu hören in Unternalb

Eines haben Großriedenthal im Bezirk Tulln, Klosterneuburg, Melk und Rohrau bei Bruck an der Leitha - ehemals Erzherzogtum Österreich - gemeinsam: Es sind Geburtsorte großer Komponisten, die im 18. Jahrhundert geboren wurden, darunter der bekannteste unter ihnen: Joseph Haydn. Warum das wichtig ist? Weil die Werke von fünf Komponisten - gendern nicht notwendig -, die der Ort ihrer Geburt mit Niederösterreich verbindet, das Programm der heurigen Serenade im Schüttkasten bilden.

Zwei Brüder, die musikalisch in der Geschichte - nicht nur Österreichs - ihre Spuren hinterlassen haben: Franz Joseph Haydn und Johann Michael Haydn. Foto: gemeinfrei

„Klassik aus Niederösterreich“ sind die beiden Konzerte am 9. und 10. September um 16 Uhr im Freihof Angerer in Unternalb konsequenterweise benannt. Werke von Joseph Haydn, Johann Michael Haydn, Marianus Paradeiser, Johann Georg Albrechtsberger und Abbé Stadler werden zu hören sein, die abgesehen von ihrer geografischen Herkunft noch etwas anderes verbindet: „Das Bestreben, selten gespielte Werke zu Gehör zu bringen“, so Christoph Angerer, Obmann der Haydn-Gesellschaft Wien.

Die Serenaden im Schüttkasten sind über die Jahre ein kleiner Fixpunkt der Sommerkultur im Bezirk geworden. Das Ambiente des Freihofs und die musikalische Qualität des Gebotenen locken Jahr für Jahr das Publikum nach Unternalb. „Ab 15.15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen im Freihof und ich freue mich, dass mich hier wieder der Biohof Riemel unterstützt“, weist Angerer noch auf das kulinarische Angebot vor den beiden Konzerten hin. Danach klingt der Nachmittag im Hof bei Brot, Liptauer, Wein und einer musikalischen Draufgabe aus.