Lasst die Kinder eine Stadt bauen - aus Karton

Hat nicht jeder mal eine Sandburg gebaut oder ein Haus aus Spielsteinen? Am 12. August zwischen 9.30 und 11.30 Uhr verwandelt sich der Retzer Hauptplatz selbst in eine kleine Stadt. Denn Kinder ab fünf Jahren - in Begleitung Erwachsener - sind eingeladen, in dieser Zeit eine Stadt aus Karton mit begehbaren Häusern zu bauen. Die Veranstaltung der Kulturinitiative „Insel Retz“ findet in Kooperation mit dem Genussmarkt im Retzer Land statt.

So soll nach Herzenslust gemeinsam geplant, überlegt und eingerichtet werden. Aber natürlich sollen die Häuser auch bespielt und bewohnt werden. Jetzt kann nur noch das Wetter den Kindern den Spaß verhageln. „Bei strömendem Regen können wir die Stadt aus Karton leider nicht bauen“, so Veronika Humpel und Wolfgang Seierl von der Insel, die selbstverständlich hoffen, dass dieser Fall nicht eintritt.