Retzer Museum zeigt „Bestattungen in der Jungsteinzeit“

Die Lengyel-Kultur stellt eines der bedeutendsten Zivilisationsphänomene des Neolithikums Mitteleuropas – die Jungsteinzeit, ca. 10.000 bis 2.200 v. Chr. – dar. Aufgrund jüngster Forschungsarbeiten entstanden einzigartige Grabrekonstruktionen, die im Rahmen einer Sonderausstellung in Retz präsentiert werden. Neben Bestattungsritualen werden die Gesundheit und physische Züge unserer Vorfahren thematisiert, die bedeutende Spuren an beiden Seiten der Landesgrenze hinterließen.

Bei der Ausstellung handelt es sich um eine grenzüberschreitende Kooperation mit dem Südmährischen Museum in Znaim im Rahmen des Interreg-Kleinprojektefonds. Im Mai dürfen sich Besucher dann über drei weitere Höhepunkt im Retzer Museum freuen: Archäologin Monika Winter erzählt am 12. Mai von Überlieferungen aus dem Mittelalter, in die es bis heute nur wenige Frauen geschafft haben – und begibt sich auf Spurensuche: „Die Unsichtbaren in der Geschichte“.

Am 20. Mai folgt ein „Kerzenlicht-Konzert“ mit Pianist Robert Pobitchka: Der Künstler präsentiert eine Soirée am Listz-Flügel. Am 26. Mai findet schließlich die Eröffnung der bis 26. Oktober laufenden Ausstellung „Retz 1848“ statt – mit einem Vortrag von Stadtarchivar Thomas Dammelhart.

