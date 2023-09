Alte Volksschule verwandelte sich in Kinosaal

Adolf Müller hat mit viel Liebe die alte Volksschule in Sonnberg zu einem Archiv eingerichtet, in dem es auch eine Bücherei und Raum für Gemütlichkeit gibt. Nun lud er zum Filmabend ein. Gezeigt wurden Zusammenschnitte von Videoaufnahmen von Festen der Pfarrsenioren. „Die habe ich fünf Jahre geleitet. Es war eine schöne Gemeinschaft“, erinnert sich Müller an die Jahre 1992 bis 1997.

Für seine Gäste hatte der ehemalige Hollabrunner Stadtführer einige Überraschungen parat: Die erste war Margarethe Pfaffenbichler. Die 89-Jährige, die 50 Jahre ihres Lebens in Rohrbach gelebt und nun ihren Alterssitz nach Langenlois verlegt hat, trug Mundartgedichte vor.

Die Filme, bei denen die Adventfeiern und Pfarrfeste, die drei Tage andauerten („Wir hatten an drei Tage 500 Gäste“), eine tragende Rolle spielten, riefen bei ihren Zuschauern viele Erinnerungen hervor. Mandatare wie Hannes Bauer, Marianne Lembacher und Rosemarie Bauer flimmerten über den Bildschirm. Viele Tänzer aus Sonnberg und den Nachbarorten waren ebenfalls in den Videos zu sehen.

In der Pause übernahm die Mundartdichterin die Rolle des Glücksengerls: Müller hatte nämlich eine kleine Verlosung vorbereitet. Zu gewinnen gab's Wein, der Hauptpreis war eine Flasche Wein und ein Buch von Adolf Müller. Das Ehepaar Sommerer hatte das Glück auf seiner Seite: Es nahm nämlich zwei Flaschen Wein und das Buch mit nach Hause.

Danach gab's für alle Kaffee und Kuchen, ehe der zweite Film über den Bildschirm lief.