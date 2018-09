„Ich schwöre bei Gott, ich habe ihn nicht geschlagen. Ich weiß nicht, warum er Verletzungen hatte. Es war alles in Ordnung, wir hatten ein gutes Verhältnis“, beteuerte ein 28-jähriger Algerier bei seiner Strafverhandlung am Bezirksgericht Hollabrunn. Er war angeklagt, seinen Zellengenossen im Juli in der Justizanstalt Sonnberg verletzt zu haben.

Sein vermeintliches Opfer (27) sei wegen eines Streits mit einem Rumänen verlegt worden. Weniger als eine Woche danach habe er nach der Arbeit festgestellt, dass der 27-Jährige erneut das Zimmer gewechselt hatte, gab der Angeklagte an.

Warum dieser dann einem Justizwachebeamten erzählte, von ihm geschlagen zu werden? „Das ist Taktik, weil er das Gefängnis wechseln wollte“, entgegnete der 28-Jährige. Das wiederum kam Richter Erhard Neubauer eigenartig vor. „Normalerweise wird doch der Täter verlegt!?“

Ein Beamter bestätigte im Zeugenstand, dass das Opfer Hämatome am linken Arm und in der Bauchregion hatte. Woher diese stammten, konnte jedoch nicht beobachtet werden.

Opfer ging freiwillig in die Absonderung

Der Angeklagte habe im Zimmer ständig Haschisch geraucht, erklärte schließlich das Opfer und vermutete, dass der 28-Jährige an jenem Samstag Entzugserscheinungen hatte, als er aggressiv geworden sei, ihn schlug und bedrohte. Er habe deshalb gebeten, verlegt zu werden. Was auch geschah.

Doch der 28-Jährige habe ihm „Leute geschickt“, um ihm erneut zu drohen, falls er vor Gericht aussage. „Ich bin dann freiwillig in die Absonderung gegangen.“ Der Richter hielt ihm vor, dass der Angeklagte behauptete, es sei alles in Ordnung gewesen. Kopfschütteln beim Opfer: „Das Verhältnis war überhaupt nicht gut.“

„Alles Lüge. Er hat Angst, dass er wegen falscher Anzeigen belangt wird“, konterte der Angeklagte, der auch beklagte, dass sein Mangel an Deutschkenntnissen ausgenutzt worden sei. Der Richter schenkte dem 28-Jährigen jedoch keinen Glauben und verlängerte seinen Gefängnisaufenthalt um vier Monate. „Grundlos! Das ist ungerecht“, war der Algerier aufgebracht. „Es kann auch mehr werden, wenn er im Gefängnis weiter andere bedroht“, so Neubauer harsch.