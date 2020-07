Gefängniszelle in der Justizanstalt Sonnberg zu brennen begann. Die drei in der Zelle inhaftierten Männer blieben unverletzt. Wer von ihnen den Brand gelegt hatte, sollte vergangene Woche am Landesgericht Korneuburg geklärt werden.

Angeklagt war ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Baden. Er war erst wenige Stunden zuvor in die Zelle verlegt worden. Er beteuerte, unschuldig zu sein. Als er in der Nacht durch die Rauchentwicklung aufgewacht sei und Flammen am Ende seiner Matratze sah, sei er aufgesprungen und habe den Brand mit seiner Bettdecke gelöscht. Für ihn sei klar: Die beiden Mithäftlinge, 23 und 24 Jahre alt, wollten ihm wegen seiner angeblichen pädophilen Neigungen eine längere Haftstrafe aufbürden. „Ich bin total angefressen auf die beiden. Sie waren darauf aus, mich fertigzumachen.“

„Am Sessel gesessen wie ein Behinderter“

Die zwei Zeugen gaben indes zu, den Angeklagten „sekkiert“ zu haben und nicht glücklich gewesen zu sein, als er in ihre Zelle verlegt worden war. Sie unterstellten dem Angeklagten mit der Brandstiftung einen fehlgeschlagenen Selbstmordversuch.

Sie selbst seien früh schlafen gegangen („Silvester ist nicht so leiwand, wennst im Häfn bist.“). Während der 24-Jährige durch gepanschten Alkohol tief und fest geschlafen habe, gab der 23-Jährige an, durch dichten Rauch munter geworden zu sein, das Feuer gelöscht, das Fenster geöffnet, den Kumpel geweckt und die Justizwache alarmiert zu haben. Und der Angeklagte? „Der ist am Sessel gesessen wie ein Behinderter und hat gelacht.“

Der 22-Jährige, der im Mai aus der Haft entlassen wurde, gab zu, Suizidgedanken gehegt zu haben und Stimmen zu hören, behauptete jedoch, nie eine so schmerzhafte Form des Freitods unter Gefährdung anderer Menschen in Erwägung gezogen zu haben. Ein Gutachten attestiert ihm zwar eine Art der Schizophrenie, er sei jedoch zurechnungsfähig.

Das Beweisverfahren war ein Ringen um die Wahrheit. Die Mithäftlinge verstrickten sich in Widersprüche. So passte die Aussage, der Angeklagte sei auf einem Stuhl gesessen und habe gelacht, nicht mit der Selbstmord-Theorie zusammen. Die Angaben über die Höhe der Flammen variierten zwischen zehn Zentimetern und eineinhalb Metern.

Der Brandermittler bestätigte vor Gericht die Brandstiftung, vermutlich mit einem Feuerzeug. Ein solches sei jederzeit griffbereit auf einem Tisch gelegen, bestätigten die Häftlinge.

NÖN- Richterin Xenia Krapfenbauer musste am Ende einen Freispruch fällen.Archiv

Verteidiger Erich Gemeiner forderte einen Freispruch für seinen Mandaten: „In Österreich kann niemand aufgrund Vermutungen verurteilt werden.“ So war es dann auch: Aus Mangel an Beweisen fällte der Schöffensenat unter Richterin Xenia Krapfenbauer schließlich einen Freispruch. „Wir können es nicht mit der erforderlichen Sicherheit sagen, wer das Feuer gelegt hat. Im Zweifel für den Angeklagten.“

Staatsanwältin Martina Weiser gab keine Erklärung ab.