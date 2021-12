Corona-Cluster: "Milde Verläufe" in der Justizanstalt

Die Justizanstalt Sonnberg macht derzeit auf sich aufmerksam; aber nicht mit Ausbruchsversuchen oder Tumulten hinter den Gefängnismauern, sondern mit einem Corona-Cluster.

Derzeit sind 327 Personen inhaftiert, 52 Insassen sind, so der Stand am 12. Dezember, mit dem Coronavirus infiziert. „Der bisherige Höchststand“, sagt Christina Ratz, Sprecherin des Justizministeriums auf NÖN-Nachfrage. Ein Bediensteter ist ebenfalls positiv, zwei weitere befinden sich in freiwilliger Quarantäne. „Die Krankheitsverläufe der infizierten Insassen sind durchwegs mild“, informiert Ratz und führt das auf die hohe Impfrate innerhalb der Justizanstalt zurück.

80 Prozent der Insassen seien derzeit vollständig geimpft. Auch bei den Bediensteten, derzeit sind es 149, ist die Impfquote gut, zwei Drittel seien geimpft.

Der Cluster habe sich bilden können, da die meisten Insassen ihre Ansteckung bisher nicht gemerkt hätten. „Möglicherweise aufgrund der hohen Impfrate und dem dadurch in der Regel sanften Krankheitsverlauf“, vermutet die Sprecherin. Erst als einige ungeimpfte Personen erkrankten und deutliche Symptome gezeigt haben, sei die Situation als Cluster erkannt worden. Um diesen rasch einzudämmen, erfolgte eine weitreichende Testung.

Die Landesgesundheitsbehörden sowie das Rote Kreuz waren hier zur Stelle. „Zudem bedarf es weiterer Einschränkungen der sozialen Kontakte der Insassen“, erläutert Ratz.

„Nicht dringende Betriebe“ sind geschlossen

Wie wirkt sich das gehäufte Auftreten der Krankheit auf den Betrieb der Justizanstalt aus? „Die Kontakte der Insassen untereinander sowie der Insassen mit den Bediensteten wurden erheblich reduziert, nachdem die ersten positiven Fälle am 2. Dezember bekannt wurden.“ Alle nicht dringend notwendigen Betriebe wurden geschlossen. Nur Küche, Wäscherei und Hausreinigung legen keine Pause ein. „In diesen Bereichen haben sich die Insassen einem täglichen Antigentest zu unterziehen, um auf eine Veränderung schnellstmöglich reagieren zu können“, erklärt Ratz.

Abgeordneter Christian Lausch (FPÖ) stellte parlamentarische Anfrage. FPÖ

Laut Insidern der Justizanstalt soll ein Geistlicher der Ausgangspunkt des Corona-Clusters in der JA Sonnberg sein. „Diese Information kann aus aktueller Sicht nicht bestätigt werden“, heißt es aus dem Justizministerium. Dass an dieser Behauptung etwas dran sein könnte, zeigt eine parlamentarische Anfrage, die FPÖ-Parlamentarier Christian Lausch an den Gesundheitsminister gestellt hat. Grundlage ist ein NÖN-Bericht über Cluster im Gefängnis und im Retzer Caritas-Wohnhaus.

Die Durchimpfungsrate im Weinviertel und in den einzelnen Einrichtungen wird abgefragt; und wie es trotz Impfung zu so vielen Clustern kommen kann. Konkret wird auch nach Corona-Fällen in jenem Kloster gefragt, in dem der Geistliche tätig ist.

Das Ministerium hat nun zwei Monate Zeit, die Anfrage zu beantworten.