„Die Kunst meiner Frau ist eine Gnade für mich“

„Wenn ich zu kneten beginne, weiß ich, ob es etwas wird.“ Dieser Satz stammt von Monika Pawlik, als sie noch in der Lage war aus Ton Skulpturen zu Formen. Die 74-Jährige war Zahnärztin, ihr Herz schlug aber immer schon für Kunst jeglicher Art. Schon in ein Schulheft schrieb sie Gedichte und wollte damit in ihren Teenager-Jahren ein Buch herausgeben. „Gemalt hat sie immer“, erinnert sich ihr Mann Manfred Pawlik.

Zu Pinseln oder Filzstiften greift Monika Pawlik noch heute, ihre Kunst ist abstrakt. Mit anderen Materialien arbeiten kann sie nicht mehr. Geschuldet ist das der Parkinson-Krankheit. Die Diagnose erhielt die zweifache Mutter vor 25 Jahren. Auch sprechen kann Pawlik heute nicht mehr, sie ist auf die Hilfe ihres Mannes und einer 24-Stunden-Pflege angewiesen.

„Entfesselter Parkinson“ zeigt Monika Pawliks Kunst und Krankheit

Zur Arbeit mit Stein und Skulpturen hat sie ihre lebenslange Freundschaft mit dem österreichischen Bildhauer Hans Muhr angeregt, der im Dezember 2022 verstorben ist. „Sie hat etwa 50 Skulpturen aus Stein gemacht. Als ihr das zu beschwerlich wurde, hat sie den Ton kennengelernt“, beschreibt Pawliks Mann, dass seine Frau immer einen Weg gefunden hat, künstlerisch tätig zu sein. Mehr als 2.000 Skulpturen formte Monika in ihrem Leben, erfunden hat sie etwa die „Köllamauna“, die sogar den früheren Landeshauptmann Erwin Pröll begeisterten.

Die gebürtige Steirerin hat unzählige Bilder gemalt. „Ich bin immer noch dabei, sie zu katalogisieren“, berichtet Manfred Pawlik, dass er immer noch in Kästen oder Laden im Sonnberger Bauernhaus Werke seiner Frau findet.

Um festzuhalten, was Monika Pawlik geschaffen hat, widmete ihr ihr Mann nun ein Buch. „Es hat drei Jahre gedauert. Normalerweise bin ich schneller“, erzählt er beim NÖN-Besuch lachend. Der Psychotherapeut, der heuer seinen 80. Geburtstag feiert, veröffentlicht nämlich regelmäßig Bücher. Das jüngste ist nun ein Kunstbildband mit dem Titel „Entfesselter Parkinson“ über seine Frau Monika - und ihre Werke.

Wenn du an die Gesellschaft angepasst bist, dann kannst du keine Kunst machen, nur Dekoration. Manfred Pawlik

Es sind knapp 300 Seiten, auf 260 davon sind Fotos zu sehen. Fotos von Monika Pawliks Bildern und Skulpturen, aber auch Bilder, die Monika Pawlik beim Malen zeigen, wie sie sich mit ihrem Mann unterhält oder ihn bittet, ihr den Pinsel zu reichen. Fotograf Thomas Laimgruber schaffte es, nicht nur die vielen Kunstwerke in ein angenehmes Licht zu rücken, er fing auch die Liebe und Wertschätzung zwischen den Eheleuten ein und brachte sie zu Fotopapier und somit ins Buch.

„Es ist ein großes Werk“, sagt Manfred Pawlik, wenn er den Bildband durchblättert und Erinnerungen hochkommen. „Sie hat manchmal, nachdem sie ein Bild gemalt hatte, gesagt: ,Na, des is a Schmiererei.' Dann hab' ich es genommen und eingerahmt. Sie hat es wieder angeschaut und gesagt: ,Es ist doch ganz gut.'“ Außerdem erinnert er sich, wie seine Frau oft ein oder zwei Stunden einen Stein mit ihrem Blick fixiert hat, bevor sie ihre künstlerische Arbeit aufnahm und „das Leben im Stein erweckt hat“.

Was bei dem Kunstbildband auffällt: Es gibt keine Beschreibung unter den Bildern. Warum? „Die Bilder sprechen für sich“, meint Pawlik. Hat seine Frau ihre Krankheit in ihrer Kunst verarbeitet? „Ja. Ihre Krankheit, und die der Gesellschaft“, ist der Therapeut überzeugt. Für ihn ist eines ganz klar: „Wenn du an die Gesellschaft angepasst bist, dann kannst du keine Kunst machen, nur Dekoration.“

Nach dem Kunstbildband steht nun ein Filmdreh auf dem Programm

Der Sonnberger sieht Krankheit und Alter als „Chance, seine eigene Sinngebung zu finden“. Die gemeinsame Lebenserfüllung habe das Paar in den vergangenen 25 Jahren in Sonnberg gefunden. Über das gemeinsame Leben und die Krankheit schreibt der Sonnberger auf den letzten Seiten von „Entfesselter Parkinson“.

Er selbst schrieb zuletzt die Bücher „Die Nachgeborenen“, „Widerstand im Weinviertel“ oder die „lockdown lessons“. Die Texte stammen von ihm, seine Frau hat ihn aber immer künstlerisch begleitet, indem sie die Titelbilder zu den Büchern malte. „Die Kunst meiner Frau ist eine Gnade für mich“, sagt der 79-Jährige, denn selbst malen oder Skulpturen formen kann er nicht.

Monika Pawlik ist zwar auf Hilfe angewiesen, doch eines ist ihr geblieben: „Sie drückt sich immer noch durch die Kunst aus und ist so mit ihrer Umgebung verbunden.“

Als der Fotograf die Pawliks begleitete und sie und die Werke fotografierte, war er so beeindruckt, dass nun schon das nächste Projekt in den Startlöchern steht: „Wir machen einen Film, den ich selbst finanziere“, schildert Manfred Pawlik. Die Dreharbeiten werden demnächst beginnen und etwa ein Jahr dauern. In dem Film wird es, wie in dem Kunstband, um Monika Pawlik, ihre Kunst und die Krankheit gehen.

„Wer möchte, kann gern zu uns nach Sonnberg zu einer Werkschau kommen“, freut sich Pawlik, wenn es Interesse an den Werken seiner Frau gibt. Termine können unter manfred.pawlik@aon.at oder 06769164104 vereinbart werden.