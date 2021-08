Der in Seefeld-Kadolz geborene Kaufmannssohn Ernst Sachs wollte unbedingt Lehrer werden – und setzte sich durch. Damals wusste er noch nicht, dass er in 15 Dienststellen unterrichten würde, zuletzt in Göllersdorf, bevor er Direktor in der VS Hollabrunn und Oberschulrat wurde.

Der bei den Marienbrüdern Ausgebildete wirkte auch in Wien und im Waldviertel, bis er endlich in seine Heimat kam und in Mailberg, Kammersdorf, Hadres, Obritz, Felling und schließlich in Kadolz unterrichtete, teils in der VS, teils in der HS. Nach 39 Dienstjahren ging Ernst Sachs in den wohlverdienten Ruhestand.

Heute lebt der durch OP und Spitalskeim motorisch Beeinträchtigte – „d‘ Wintergfriah hot mi a g’fasst“ - mit seiner Gattin Waltraud, gebürtige Autrieth aus Untermarkersdorf, in einem schönen Haus in Sonnberg, genießt jeden Besuch und singt ihm gleich das Weinviertler Heimatlied vor, aber auch ein Heimatlied aus Nordenei, zitiert seinen Lieblingsautor Karl Bacher und Josef Weiland, rezitiert Goethe und erzählt über die Südmährer, deren Sprache er beherrscht.

Stolz ist er, dass der Ehrenpräsident und Brigadier i.R. Franz Teszar seinerzeit in Wien sein Zögling war und legt auch schon einen Zeitungsartikel vor. Für die Nachbarszwillinge schreibt er in Handschrift lange Gedichte ab und vertreibt sich auch sonst die Zeit mit Computerarbeit, Fotogestaltung, Lesen und schwärmt mit seiner Gattin von vergangenen Reisen.

Was nicht zu übersehen ist: Ernst Sachs vermisst die Bühne für seine legendären Auftritte. So geht der immer Heitere und zu Späßen Aufgelegte seinem 85er im Juni 2022 entgegen. Man hofft, dass die Öffentlichkeit sein breites Wissen über Mundart und die Südmährer, aber auch seinen Liederschatz entsprechend würdigt.