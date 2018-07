Eine viertel Stunde lang blickten am Sonntagnachmittag während des Pfarrpatroziniums Petrus und Paulus gen Himmel. Dort gab‘s nämlich allerhand zu sehen: Das neue goldene Kirchenkreuz wurde auf das frisch renovierte Kirchendach montiert.

„Ein Kreuzweg der besonderen Art“, befand Weihbischof Stephan Turnovsky, als er die Arbeiten beobachtete. Es war das erste Mal, dass der Bischofsvikar eine Sonntagsmesse in Sonnberg feierte. Eine Feier, bei der einiges los war: „Zwei Heilige, zwei Lesungen“, kündigte Turnovsky eine Episode aus dem Leben des Petrus sowie einen Brief, in dem Paulus selbst zu Wort kommt, an. Aus beiden ging heraus, „dass die Nachfolge Jesu eine ernste und zugleich frohe Sache ist“. Die Frage, wer Jesus für einen selbst eigentlich ist, ist für den Weihbischof eine sehr lohnende. „Ich wünschte, wir würden uns in den Pfarrgemeinden mehr darüber unterhalten.“ Auch über die Beziehung zwischen Jesus, Gott und den Menschen würde er lieber sprechen, als über Finanzen, Strukturen und Renovierungen.

„Heute ist ein besonderer Anlass“, ergriff Pfarrmoderator Michael Wagner das Wort, als zu hören war, dass der Kirchenchor die Treppen hinunter zum Altar schritt. Dieser wurde nämlich für seine Verdienste geehrt. „Es heißt, wer singt, betet doppelt“, meinte Turnovsky und überreichte die Dankesurkunden im Auftrag des Erzbischofs an die Chormitglieder.

„64 Jahre beim Chor, wo gibt’s denn sowas?“

Die Jüngsten sind hier erst seit 15 Jahren dabei. Wer denkt, dass die 42 Jahre Chormitgliedschaft von Andreas Amon oder die 45 von Richard Sommerer schon eine Leistung sind, der hat die Rechnung ohne Franz Amon gemacht. „Da steht ja keine Jahreszahl drauf“, bemerkte der Weihbischof, als er Amon die Urkunde überreichte. Der Sonnberger klärte Turnovsky auf und brachte ihn zum Staunen: „64 Jahre beim Chor und davon 48 als Leiter – wo gibt‘s den so was?“ Für seine enormes Engagement um die Pfarre bedankten sich Wagner und der Pfarrgemeinderat bei Amon mit einer heiligen Cäcilia für Zuhause bei dem Sonnberger.

Zum Schluss ging‘s hinaus vor die Kirche. Dort wurden das neue Dach und das 40 Kilo schwere goldene Kreuz gesegnet. „Es wird als Finger Gottes zum Himmel zeigen“, meinte der Weihbischof. Die Kugel unter dem Kreuz wurde mit Dokumenten der Gegenwart – die aktuelle NÖN ist auch dabei – und zwei Euromünzen gefüllt, so sei es Brauch, erklärte Pfarrer Wagner.

Gebannt beobachteten die Sonnberger die beiden Männer, die das Kreuz in luftiger Höhe montierten und dort oben sogar ein Achterl tranken.