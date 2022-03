Gerichtsprozess: Beamte bedroht und Diktator verherrlicht

Werbung

„Er ist ein Mensch, der sich nicht gut einfügt“, musste selbst Verfahrenshelferin Petra Diwok im Rahmen eines Schwurprozesses am Landesgericht Korneuburg zu ihrem Mandanten (27) feststellen. Diesem wurden gefährliche Drohungen gegen Beamte und zwei Taten nach dem Verbotsgesetz von Staatsanwalt Christoph Zechner vorgeworfen. Die insgesamt vier Vorfälle ereigneten sich alle während der Haftstrafe des 27-Jährigen, die er seit 2016 verbüßt. Mit 14 bisherigen Verurteilungen hatte sich einiges angesammelt.

Die gravierenderen Vorwürfe waren jene wegen des Verbotsgesetzes. Zum einen habe sich der Mann im März letzten Jahres von einem Mithäftling in der Justizanstalt Sonnberg ein Hakenkreuz in die rechte Ohrmuschel tätowieren lassen. Zum anderen wurde er beschuldigt, nach einer Zellenverlegung – die aufgrund seiner Drohung mit Selbstmord notwendig geworden war – im neuen Haftraum „Heil Hitler“ gerufen zu haben. Außerdem habe er sich in „kampfbereite Haltung“ gebracht und Beamten gedroht, sie können reinkommen, er sei jetzt bereit.

Er habe an diesem 26. März alles Mögliche gerufen: „Allahu akbar“ – „Gott ist groß“ –, „Vater“ und auch „Heil Hitler“. Was den vorsitzenden Richter Franz Furtner veranlasste, das Geschichtsbild des Angeklagten zu hinterfragen. Wobei der Tschetschene unumwunden zugab: „Ich liebe ihn, weil er gegen meinen Feind gekämpft hat.“ Mit „ihn“ meinte er Adolf Hitler. Er ging sogar noch einen Schritt weiter: „Wir Tschetschenen lieben Hitler.“

Dem setzte der Staatsanwalt entgegen, dass sich der 27-Jährige seit seinem elften Lebensjahr in Österreich aufhalte und in dieser Zeit eine differenziertere Sichtweise hätte entwickeln können. Ob seine Zuneigung für den Diktator auch der Grund für das Hakenkreuz-Tattoo gewesen sei? Er habe gar nicht gewusst, was ihm sein Mithäftling für ein Tattoo verpasse und er habe auch keines verlangt, lautete die Antwort. Aber es habe ihn auch nicht gestört und er verwies erneut auf seine „harmlose“ Hitler-Sympathie.

„Mein Problem, wenn sich die Beamten fürchten?“

Komplettiert wurden die Vorwürfe mit gefährlichen Drohungen, die er am 24. März letzten Jahres am Landesgericht Krems gegen Justizbeamte ausstieß. Damals wurde der Tschetschene des Saales verwiesen, weil er den Prozessablauf permanent störte. Danach zog er so richtig vom Leder. „Der Erste, der ihm blöd kommt“, dem breche er das Kiefer. „Draußen“ hätte er Freunde, die auf die Beamten warten würden. Und er sei sowieso bis 2035 in Haft, da könne er gleich einen Mord begehen.

„Ist das mein Problem, wenn sich die Beamten vor mir fürchten?“, gab sich der Angeklagte so gar nicht einsichtig.

Viel gab es an den Vorwürfen nicht zu deuteln. Trotzdem versuchte Verteidigerin Diwok, Pluspunkte für ihren Mandanten zu sammeln, und betonte die Biografie des 27-Jährigen. Er sei mitten in den ersten Tschetschenien-Krieg 1994 hineingeboren, sei traumatisiert vom gewaltsamen Tod der Mutter und habe unter dem alkoholsüchtigen Vater gelitten. Doch ihr Versuch, Sympathien bei den Geschworenen zu wecken, lief ins Leere.

Schuldig in allen Punkten – zwei weitere Jahre Haft

In allen vier Anklagepunkten befanden diese den 27-Jährigen für schuldig. Lediglich im Anklagepunkt der gefährlichen Drohung in der Justizanstalt Sonnberg stimmte ein Geschworener für „nicht schuldig“. Auf dem „Wahrspruch“ der achtköpfigen Jury gründete dann das formelle Urteil und das Strafmaß des Richtersenats, der den Mann zu weiteren zwei Jahren unbedingter Freiheitsstrafe verurteilte. Das Urteil ist rechtskräftig.

