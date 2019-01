Adolf Müller (83) kennt die Bezirkshauptstadt wie seine Westentasche: 25 Jahre führte er Gruppen durch die Straßen und Gassen, zu jedem geschichtsträchtigen Haus weiß der ehemalige Konditormeister eine Anekdote. Mit 2018 endete diese Ära: Der Sonnberger zieht sich aus dem Stadtführer-Geschäft zurück.

NÖN: Wer hatte die Ehre, an Ihrer letzten Führung durch die Bezirkshauptstadt teilzunehmen?

Adolf Müller: Die Kellergassenrunde aus Kleinstetteldorf rund um Obmann Manfred Goldinger ist mit mir zum Jahresende durch Hollabrunn marschiert. Am Ende hat mir die Gruppe applaudiert, Franz Goldinger überreichte mir ein Weingeschenk aus seinem Betrieb.

Mit welchem Gefühl gingen Sie in diese letzte Führung?

Ich war natürlich traurig. Was mir aber im Magen liegt, ist, dass ich keinen Nachfolger gefunden habe. Ich würde gerne einen einschulen.

Wieso ziehen Sie sich zurück?

Aus gesundheitlichen Gründen. Ich hab‘ sicher um die 180 Führungen gemacht, bei jeder Witterung, das geht nicht mehr.

Wie kam es überhaupt dazu, dass Sie Stadtführer wurden?

Ich hab dem damaligen Stadtmanager einen Bericht vorgelegt, was ich erzählen will. Und er hat Ja gesagt - a bissl an Schmäh‘ musst auch haben.

„Ich werde weiter durch die Stadt wandern“

Was ist Ihr Lieblingsplatz?

Das ist auf jeden Fall der Kirchenwald. Da war ich mit meinen Enkerln oft spazieren, als sie noch klein waren. Auch zu Weihnachten, da sind wir bis zum Aussichtsturm gegangen. Im Kirchenwald kann man sich wirklich erholen.

Haben Sie auch eine Lieblingsgeschichte?

Es gibt vieles, was man erzählen kann. Eine, die ich immer gern erzähle, spielt am Hauptplatz: 1953 hab‘ ich an einem Radrennen – ich war ja Radrennfahrer und auch Landesmeister – in Hollabrunn teilgenommen. Zur Siegerehrung ist Ida Krottendorfer vorgefahren. Das Größte war: Wir Sieger haben einen Kuss von ihr bekommen. Wir haben uns drei Wochen nicht mehr gewaschen!

Adi Müller in seinem Element. | privat

Sie werden Ihre neu gewonnene Freizeit mit Ihren Enkeln und Urenkeln verbringen. Welche Pläne haben Sie sonst noch?

Ich werde weiter durch die Stadt wandern – jetzt hab‘ ich ja Zeit und kann mich zwischendurch niedersetzen (lacht). Und ich werde Geschichtsbücher wälzen. Im Sonnberger Dorferneuerungsverein werde ich noch mitarbeiten. Ich hab‘ ja auch fünf Jahre die Seniorenrunde geführt … da konnte ich mich auf die Leute verlassen. Unsere Seniorenfeiern haben drei Tage gedauert, mit 500 Leuten.

Sie haben damals den Museumsverein mitbegründet ...

... und ich war in der Galerie GrenzART dabei, mit Ursula Halmágyi. Das war der Beginn einer Ära. Es war eine Katastrophe, wie wir das Museum vorgefunden haben. Es gab keine Heizung, kalt war uns anständig (lacht). Ernst Bezemek, Gerhard Hasenhündl und ich waren die Ersten – ich hab‘ viel Freude gehabt, in so einer Gruppe mitarbeiten zu können.

Ihr Berufsleben haben Sie außerhalb von Hollabrunn verbracht.

Ich war Konditormeister und habe in Hollabrunn gelernt. Dann hatte ich 37 Jahre eine eigene Konditorei in Wien. Mit fünf Mitarbeitern. 1985 hab‘ ich sie zugesperrt. Nicht weil sie schlecht gegangen wäre, sondern weil sie zu gut gegangen ist. Es ist mir einfach zu viel geworden.

Was haben Sie dann gemacht?

(schmunzelt): Ich wollte etwas anderes machen. In einer Zeitung hab‘ ich gelesen, dass im Wiener Hilton Security-Personal gesucht wird. Also habe ich mich umschulen lassen.

„Meine Jugend war schön, auch wenn es schwierig war“

Wie ist Ihre Karriere als Security verlaufen?

Nach einem halben Jahr wurde ich – für mich überraschend – zum Chef der Sicherheitsabteilung gemacht. Das hat mir gefallen. Ich musst da sein, wenn etwas war, konnte aber machen, was ich wollte. Es kam mehrere Male vor, dass wir eine Bombendrohung hatten. In 35 Minuten war ich von daheim im Hilton. Einmal hat einer meiner Mitarbeiter ein verdächtiges Geräusch im Koffer eines Gastes wahrgenommen. Wir haben die umliegenden Etagen evakuiert, den Gästen haben wir gesagt, es gibt ein besonderes Event, sie werden auf einen Drink eingeladen. Als der Koffer von einem Spezialisten geöffnet wurde, stellten wir fest, dass sich nur das Diktiergerät des Gastes im Koffer eingeschalten hatte.

Sie sind 1935 geboren, im Zweiten Weltkrieg aufgewachsen. Wie denken Sie an diese Zeit zurück?

Ich möchte diese Zeit nicht missen. Meine Jugend war schön, auch wenn es schwierig war, in der Russenzeit aufzuwachsen. Wir sind durch einen Meter Schnee in die Schule gestapft und durften unsere Socken zum Trocknen auf einer Schnur vor dem Ofen hängen. Wir waren den ganzen Tag in der Schule, bis wir heimgegangen sind, waren sie wieder trocken. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Wir haben die Autos der Russen im Sonnberger Schloss geputzt. Einer hat uns dann einmal in die Hauptschule nach Hollabrunn gefahren. Das war damals was!