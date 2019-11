28,80 Euro im Monat für einen Parkplatz am Arbeitsplatz. 36,80 Euro pro Monat für jene Parkplätze, für die einst in Privatinitiative am Areal der Justizanstalt Sonnberg eine Überdachung errichtet wurde. Seit 1. November müssen die Justizbediensteten hier für ihre Stellplätze zahlen. Alle bisherigen Proteste gegen diesen Erlass des Finanzministeriums stießen auf taube Ohren.

Bereits drei Wochen im Voraus war nun eine Dienststellenversammlung zu den neu aufgezwungenen Parkplatzgebühren in Sonnberg angemeldet. Sechs Tage vorher sei man informiert worden, dass der Versammlung nicht zugestimmt werden könne, berichtet Personalvertreter Ernst Suttner. Der Anstaltsleiter habe die Weisung erhalten, sämtliche Bedienstete namhaft zu machen, die der Versammlung am Parkplatz beiwohnen, und es seien vorweg dienstrechtliche Folgen bei Zuwiderhandeln angekündigt worden.

Dass „ein zivilisierter Protest“ auf diese Art unterdrückt wird, stieß bei den Personalvertretern wiederum auf völliges Unverständnis. „Anstatt uns zu unterstützen, werden Repressalien angedroht. Wenn es heißt, dass man sich beim Finanzministerium für uns eingesetzt hat, fühle ich mich verhöhnt. Ob dort auch in diesem Ton verfahren wurde? Oder war es doch nur ein Kaffeeplauscherl?“, ärgert sich Karlheinz Friedl.

Parkplatzgebühr in der Pampa: Unfair und unangemessen

Dennoch wurde intern reagiert, denn, so Suttner: „Wir legen unsere schützende Hand über die Belegschaft.“

So kam es am vergangenen Mittwoch um 7.30 Uhr zum Lokalaugenschein für Medienvertreter und Kommunalpolitiker, um zu verdeutlichen, wie unfair und unangemessen man diese zusätzliche Belastung „in der Pampa“ findet. Um 8.30 Uhr wurde schließlich eine Dienststellenversammlung für alle Bediensteten in der Beamtenküche durchgeführt, wo die Parkplatzgebühren noch einmal thematisiert wurden.

Zum Zeitpunkt der Versammlung waren dem Vernehmen nach übrigens auch zwei Beamte des Ministeriums vor Ort, die freilich kostenlos vor der Türe parkten. Bis auf FPÖ-Bundesrat Andreas Spanring glänzten politische Vertreter hingegen durch Abwesenheit; auch Göllersdorfs Bürgermeister Josef Reinwein fehlte, der mit „seiner“ Justizanstalt auch vom neuen Erlass betroffen ist und angekündigt hatte, sich das nicht gefallen zu lassen. „In Göllersdorf haben sie schon resigniert“, so die Schlussfolgerung in Sonnberg. Das sei aber auch irgendwie verständlich.

Freigänger parken ebenfalls im Ort

Von einer Gleichbehandlung mit anderen Bundesdienststellen könne jedenfalls keine Rede sein. Dass Sonnberg nicht mit Wien vergleichbar ist, müsse jedem klar sein. Die öffentliche Anbindung ist denkbar schlecht. Pikant ist auch, dass Freigänger nun ebenfalls im Ort parken, weil ihnen das am Gelände nicht mehr erlaubt ist. Anwälte oder Therapeuten stellen ihre Fahrzeuge am Besucherparkplatz ab.

Von den 79 Parkplätzen sind derzeit 52 vergeben. Außerhalb der Anstalt reihte sich am Mittwoch im Ortszentrum ein Auto ans nächste. Auf andere Dienststellen, die ebenfalls dem Bund unterstellt sind, will man nicht mit dem Finger zeigen. Fakt sei aber, dass es viele gibt, wo eine Parkgebühr aus verschiedenen Gründen kein Thema ist.

"Andere bekommen Zuckerl, wir bekommen das"

Das Pendlerpauschale gehe nun jedenfalls in der neuen Parkplatzgebühr auf. „Es ist sehr ungeschickt, die Mitarbeiter damit zu demotivieren – und maßlos unfair“, sagte FPÖ-Bundesrat Spanring. Und: Es gäbe im Übrigen immer noch die Möglichkeit, dass das Ministerium die Kosten übernimmt.

35.000 Euro soll die Maßnahme übrigens im Jahr in die Kasse spülen. Geld, das laut Personalvertretern künftig für zusätzliche Verwaltungskosten draufgehen wird. Unter anderem müsse nun auch eine Schneeräumung organisiert werden.

„Andere bekommen Zuckerl, wir bekommen das“, seufzte Bibiane Lehner.

Übrigens: Die nächste gebührenpflichtige öffentliche Parkzone befindet sich in Stockerau.