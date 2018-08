Am 6. Mai umrundeten über 160 Sportler die Sonnberger Gefängnismauern, um Geld für einen guten Zweck zu sammeln. Pro gelaufener Runde wurde gezahlt, auch sämtliche Einnahmen aus der Gastronomie landeten im Spendentopf. So waren es am Ende 10.300 Euro, die an Familie Steurer übergeben werden konnten.

Jörg Steurer ist Justizbeamter in Korneuburg. Sohnemann Jakob erlitt im Februar 2017 einen schweren Feuerunfall und benötigt seitdem medizinische Versorgung. Zur finanziellen Unterstützung der Familie wurde einmal mehr der Mauerlauf vom Justizsportverein Sonnberg organisiert.

Chefinspektor Gerhard Diem, Anstaltsleiter Erich Huber-Günsthofer (v.l.) und Justizsportvereins-Obmann Harti Schreiner (r.) überreichten Jörg und Nadja Steurer mit Sohnemann Jakob 10.300 Euro, die beim Mauerlauf zusammenkamen. | Frank

„Es ist eine kleine Hilfe für Jakob auf dem Weg, groß zu werden“, sagte Obmann Harti Schreiner bei der Scheckübergabe in der Sonnberger Anstalt. „Das ist keine kleine Hilfe, das ist ein Riesenbetrag. Es ist unglaublich, was ihr da auf die Beine gestellt habt“, widerspricht Jörg Steurer, der mit seiner Familie in Kirchstetten (Bezirk St. Pölten) lebt, und hörbar dankbar ist.

„Wenn Menschen ihre Zeit – ihre Freizeit – für einen guten Zweck verwenden, dann freut mich das ganz besonders“, ist Anstaltsleiter Erich Huber-Günsthofer stolz auf seine Mitarbeiter. Vor allem deswegen, „weil Menschen, die hier arbeiten, den Glauben an das Gute noch nicht verloren haben und gesagt haben: Wir wollen helfen!“

Helfen wollten aber auch noch andere: Fürs Lunchpaket der Läufer finanzierte die Raika das Wasser, die Firma Strobl und andere Zulieferer stellten den restlichen Inhalt bereit.