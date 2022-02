Nach Drohung: Haft wurde um 15 Monate verlängert

Mit seinen 22 Jahren hat der staatenlose Mann bereits ein beachtliches Strafregister von neun Verurteilungen angehäuft, in dem kaum ein Delikt fehlt. In der Liste finden sich schwerer Betrug, Raub, gefährliche Drohung, Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt oder „alles was geht“, wie es Staatsanwältin Daniela Temsch am Landesgericht Korneuburg ausdrückte.

Dort musste er sich erneut einer Anklage wegen gefährlicher Drohung stellen. Sein Opfer diesmal eine Beamtin in der Justizanstalt (JA) Sonnberg, wo er eine mehrjährige Haft absitzt, die voraussichtlich im Jänner 2023 enden wird. Bisher zumindest.

Am 10. November vergangenen Jahres wurde ihm im Gefängnis der Zugang zum Lernzentrum durch die Justizbeamtin verwehrt. Diese Ablehnung brachte ihn derart in Rage, dass er der Frau damit drohte, ihr die Nase zu brechen. Auf ihre Nachfrage, wie er das denn meine, sagte der 22-Jährige: „Sie haben mich schon verstanden.“

Aufgrund der Drohung und seines aggressiven Verhaltens wurde er daraufhin von der Einsatzgruppe der JA in eine Absonderungszelle gebracht. Außerdem wurde der psychosoziale Dienst verständigt. Im Gespräch mit der Psychologin durch die Speiseklappe des Haftraums drohte er weiter, jedem, der in seine Zelle kommt, die Nase zu brechen. Auch wolle er „eins zu eins“ mit jedem Beamten kämpfen, der ihn in diese spezielle Zelle gebracht hat.

Vor Richter Martin Bodner war der 22-Jährige dann auch nur teilweise geständig; die Drohung gegenüber der Justizwachebeamtin gab er zu. Zu den anderen Vorwürfen sagte er: „Die Hälfte davon stimmt nicht.“ Milde konnte er jedenfalls seitens der Staatsanwältin nicht erwarten, die forderte die Höchststrafe für dieses Delikt – eineinhalb Jahre – auszuschöpfen, auch weil er bereits in der Jugendstrafanstalt Gerasdorf ähnlich auffällig wurde. Dieser Forderung kam der Richter mit seinem – rechtskräftigen – Urteil von 15 Monaten ziemlich nahe. Die drei Monate Abschlag gab’s fürs Teilgeständnis.

