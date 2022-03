Nach Mücksteins Antwort: FPÖ-Lausch ist enttäuscht

„Eigentlich ist es unglaublich, dass man so eine Beantwortung vom Gesundheitsminister Mückstein bekommt, keine Antworten auf den Großteil der Fragen“, ist FPÖ-Nationalratsabgeordneter Christian Lausch sauer.

Zur Erinnerung: Lausch stellte vor etwa zwei Monaten eine parlamentarische Anfrage, weil sich in der Justizanstalt Sonnberg ein Corona-Cluster gebildet hatte. Dem Vernehmen nach soll ein externer Seelsorger das Virus in die Anstalt gebracht haben. Lausch wollte das genau wissen und hinterfragte den Cluster in der JA Sonnberg und wollte wissen, ob es in einem Kloster ebenfalls einen gegeben hatte. Auch zum Impfstatus stellte er einige Fragen. So wollte er etwa wissen, wie viele Personen in Sonnberg infiziert und geimpft waren und verlangte eine Aufschlüsselung nach Bediensteten und Insassen.

Jetzt zählen andere Zahlen

Die Antwort des Gesundheitsministeriums ist nun da. Nur zwei von insgesamt 20 Fragen wurden beantwortet. „Es wird um Verständnis dafür ersucht, dass von einer Beantwortung dieser Fragen aufgrund des enormen Verwaltungsaufwands sowie der daraus resultierenden Ressourcenbindung Abstand genommen werden muss“, heißt es in dem Schreiben von Wolfgang Mückstein.

Für Lausch ist das inakzeptabel: „Mit dieser Leistung ist Mückstein rücktrittsreif!“, wettert er. Lediglich die Durchimpfungsrate für das Weinviertel, aufgegliedert in die einzelnen Bezirke sowie die Frage, warum es trotz hoher Impfrate zu Clusterbildungen kommen konnte, wurden beantwortet. Die Wirksamkeit hänge etwa von individuellen Faktoren wie Alter und Vorerkrankung sowie von der vorherrschenden Virusvariante ab.

