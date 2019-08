Baumstämme und Kettlebells fliegen neben der Sonnberger Justizanstalt durch die Luft, geworfen werden sie von starken Männern und Frauen in Kilts. Das bedeutet eines: Die Sunhill Highlandgames stehen vor der Tür.

Die Gruppen, die dem Sportverein der Justizanstalt angehören, sind gut trainiert. Vor allem die Damenmannschaft kann auf eine sehr erfolgreiche Saison blicken. „Zuletzt haben wir uns in Oberösterreich den ersten Platz geholt“, sagt Bianca Reinberger.

„Der Funbewerb wird wieder originell“, verspricht Jan Populorum, dass den Teams neben Seilziehen, Baumstammwurf und Wetttrinken einiges abverlangt wird.

Was heuer anders ist als in den vergangenen Jahren? Der Austragungsort. Weil der Sonnberger Sportplatz saniert wird, weichen die Highlander am ersten Samstag im September nach Oberthern aus. „Die Feuerwehr hat uns angeboten, zu ihnen zu kommen“, erzählt Populorum. Wenn sich die Zusammenarbeit bewährt, können die Games künftig ins Feuerwehrfest integriert werden.

Mitmachen darf jeder, der Spaß an Sport und Gemeinschaft hat. Einzige Voraussetzung: Die Bewerbe müssen im Kilt absolviert werden. Oder in kiltähnlicher Kleidung. „Es reicht ein alter Vorhang“, schmunzelt Populorum.

Bei den Kinder-Highlandgames kommen auch die Kleinen auf ihre Kosten. Jeder Teilnehmer erhält eine Medaille.