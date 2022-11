„Unabsichtlich“ Glas von Tür in Justizanstalt eingeschlagen

Normalerweise bewahrt Richter Erhard Neubauer die Contenance, auch wenn ihm noch so haarsträubende Lügen aufgetischt werden. Doch am jüngsten Verhandlungstag amüsierte er sich über die Aussage eines Angeklagten.

Ein 37-Jähriger sitzt derzeit in der Sonnberger Justizanstalt und kann 15 Vorstrafen aufweisen. „Ein Spitzenreiter in dem Alter“, staunt der Richter. Im Oktober soll der Staatenlose nun eine Glastür beschädigt haben, der Justizanstalt ist dadurch ein Schaden von 250 Euro entstanden. So musste er sich einem weiteren Prozess stellen.

Der Angeklagte gab zu, das Glas kaputt gemacht zu haben. Aber: „Es war unabsichtlich. Ich hab‘ vergessen, dass es Glas ist.“ Der Richter mahnte: „Wir haben alles auf Video.“ Doch der 37-Jährige blieb dabei, es sei unabsichtlich passiert. Also spielte Bezirksanwältin Marion Reinwein den Film der Überwachungskamera ab. Dabei kam dem Richter ein lauter Lacher aus, es war nämlich eindeutig zu erkennen, dass der Insasse sich umgedreht und absichtlich mit seinem rechten Fuß nach hinten getreten hat.

Ein weiterer Insasse bestätigte, dass der Angeklagte gegen die Tür getreten habe. Urteil des Richters: schuldig! Weitere vier Monate Haft wegen Sachbeschädigung.

