Vom Imker zum Leiter der Justizanstalt

„Sonnberg bleibt in Herzogenburger Hand“, schmunzelt Florian Hamedinger, der seit 1. Juli die Justizanstalt Sonnberg leitet. Er ist Nachfolger von Erich Huber-Günsthofer, ebenfalls Herzo-genburger, der seit dem Vorjahr die St. Pöltner Anstalt führt.

Mit dem Leitungsposten in Sonnberg hat sich Hamedinger einen Wunsch erfüllt: Er wollte ein mittelgroßes Strafhaus auf dem Land leiten. „Ich bin gern an der Front“, sagt der 42-Jährige im NÖN-Gespräch. Dafür wechselte er vom Ministerium, von der Koordinationsstelle für Extremismusprävention und Deradikalisierung, ins Sonnberger Schloss.

Bevor der Oberösterreicher eine Karriere in der Justiz einschlug, tat er beruflich etwas ganz anderes: Er war Imker. Doch in der Landwirtschaft sah er keine Zukunft, durch einen Freund kam er zur Justizwache. 2012 begann Hamedinger seinen Dienst in der JA Suben in Oberösterreich, studierte neben der Arbeit Jus. „Ich bin froh, dass ich erst mit 30 zur Justiz gegangen bin, da hast du schon etwas Lebenserfahrung.“

Seit 1. Juli wird die Justizanstalt Sonnberg von Florian Hamedinger geleitet. Foto: Sandra Frank

Der Schwerpunkt der Sonnberger Justizanstalt sind Sexualstraftäter. „Wir können die Tat nicht ungeschehen machen, wir können aber dafür sorgen, dass in Zukunft nichts mehr passiert“, blickt Hamedinger auf die Resozialisierungsmaßnahmen. Denn die Rückfallquote dieser Straftäter sei in Sonnberg deswegen so gering, „weil wir so viel mit ihnen machen“. Lockerungen im Vollzug bekommen aber nur jene Häftlinge, bei denen sichergestellt ist, dass das Delikt aufgearbeitet ist und nichts mehr passiert, versichert der neue Anstaltsleiter.

Ziel des Herzogenburgers ist es, die Rückfallquote weiter zu senken, „nur das bringt nachhaltige Sicherheit für die Bevölkerung“, betont der Jurist. Außerdem will er das Bewusstsein nach außen dafür schärfen, dass der „Insasse bei uns ein besserer Mensch wird“. Für ihn ist ganz klar: Die Strafen verhängt der Richter, die Aufgabe des Strafvollzugs ist die Resozialisierung: „Jemanden einsperren ist immer nur eine kurzfristige Lösung.“