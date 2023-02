Sonnberger Narren verbreiteten im Regen Faschingsstimmung

Werbung

"Das Wetter kann nur noch schöner werden", eröffnete Moderator Hans Gschwindl den Jubiläums-Faschingsumzugs der Sonnberger. Denn pünktlich zum Start des 25. Sonnberger Narrentreibens stellte sich der Regen ein.

Die Stimmung der Narren war aber ungebrochen gut, und auch die Zuseher harrten aus, denn sie wollten unbedingt die bunten Darbietungen sehen. Bis sich die Gruppen in Bewegung setzten, unterhielt Gschwindl das Publikum. Er war dieser Tage als Klima-Kleber unterwegs. "Ich habe mich am Opernball auf der Feststiege festgeklebt. Aber als Obmann Josef Keck angerufen und gesagt hat, die Sonnberger brauchen einen Moderator, hab' ich mich vom Bodenbelag gelöst", scherzte Gschwindl im Kleber-Kostüm.

Prinzenpaar begrüßte das Faschingsvolk

Die Narren wurden von Ortsvorsteher Roman Heiden angeführt, gefolgt von der ersten Musikgruppe die mit Bezirks-Blasmusikobmann aufspielte und Stimmung verbreitete. Mittendrin war auch das Sonnberger Faschingsprinzenpaar: Florentina und Felix fuhren standesgemäß in der Kutsche vor und winkten dem Faschingsvolk zu. Darunter waren übrigens auch SPÖ-Stadtrat Friedrich Dechant und Gemeinderat Erich Wally. Finanzamtsdirektor Toni Trauner gefiel sein Opernball-Outfit so gut, dass er es auch zum Sonnberger Fasching ausführte.

Sehenswert waren alle 14 Gruppen, die sich am Umzug beteiligten. Da gab's den Sonnberger Zauberwald, die Weinviertler Linedancers und die Hollabrunner Volkstanzgruppe, die sich ins Badeoutfit schmiss, weil sie den heurigen Sommerurlaub an der Sonnberger Schwemme verbringen will. Einige Mitglieder des Hollabrunner Krampusvereins "Dionysos Pass" kamen direkt von einer Pyjama-Party zum Umzug. Wer wollte, durfte mit Obmann Alex Rausch ein Schnapserl trinken.

Peter Kraus und "Sugar Baby" lockten die Sonne heraus

Viel Applaus erntete die Gruppe der "verrückten Achterbahn", die eine Achterbahnfahrt nachstellte. "Die gelben Säcke" waren auch ein Hingucker, denn dahinter versteckten sich Hollabrunns Bürgermeister Alfred Babinsky mit der ÖVP-Riege. Besonders angetan hatten es dem Moderator aber die Chilleroo Hexen. "Ihr seid die liebsten Hexen, die ich je gesehen hab'", holten sich die Tänzer beim Umzug Unterstützung von den Kindern.

Das Schlusslicht bildete Peter Kraus, der mit seinen Tänzern ein Tour durch Sonnberg machte. Und als zu "Sugar Baby" getanzt wurde, kam sogar die Sonne heraus, was die Besucher besonders freute.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.