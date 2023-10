Unternalber Jungschar-Rapper für die Zukunft unseres Planeten

Jeder will, dass seine Kinder und Enkelkinder ein lebenswertes Leben auf dieser Erde führen können. Nicht ganz so klar ist oft, wie dies möglich werden soll. Die Unternalber Jungscharkinder haben sich intensiv mit dem Thema „Bewahrung der Schöpfung“ beschäftigt und als Abschluss dieses Jahresschwerpunktes eine Aufführung auf die Beine gestellt.

Ausgehend von der biblischen Schöpfungsgeschichte wurde die Entstehung der Welt beschrieben und in drei Szenen die Zerstörung des Planeten dargestellt. Dazwischen wurde gesungen, getrommelt und gerappt, dass es eine wahre Freude war. „Die Begeisterung der Kinder und Jugendlichen war spürbar; die wochenlange harte Probenarbeit vergessen. Ein tolles Projekt, das nur unter Mithilfe vieler Beteiligter zustande kam“, berichtet Martina Widhalm.

Besonderer Dank galt den Jungscharbegleiterinnen Claudia Sojka, Christa Widhalm, Jutta Poinstingl, Michaela Artmann, Sophie Lauder und Martina Widhalm und den „Rhytmix“ unter der Leitung von Renate Trauner. Mit Unterstützung des Winzerhofes Poinstingl, des Weinguts Erwin Heilinger und Mietkoch Clemens Slama lud die Jungschar im Anschluss an die Aufführung in der Retzer Stadtpfarrkirche zum gemütlichen Ausklang ein. Bei Traubensaft, feinen Weinen, köstlicher Mehlspeise und Aufstrichbroten stärkten sich die zahlreichen Gäste, darunter Ortsvorsteher Gerald Poinstingl, Pfarrer Clemens Beirer, Bankvorstand Günter Pabst, Daniela Weber-Resel und Versicherungspartner Maximilian Pabst.

Außerdem nutzten die Kinder die Gelegenheit, durch den Verkauf der Missio-Pralinen und Blue Chips konkrete Projekte zum „Sonntag der Weltmission“ zu unterstützen. Zuversichtlich blickten an diesem sonnigen Nachmittag alle Beteiligten und Gäste in die Zukunft, denn wie rappten Franziska, Caroline, Judith und Helene so eindrucksvoll: „Gebt auf unsere Erde acht, denn eins ist klar, sonst liegt sie bald formlos da.“