Der Eingangsbereich wird neu gestaltet, ebenso wie der Ambulanzbereich. Eine Einheit für Erstversorgung und tagesklinische Betreuung wird geschaffen, in Radiologie und Endoskopie werden Anpassungen vorgenommen - damit investiert das Land NÖ 5,1 Millionen Euro in das Hollabrunner Landesklinikum. Alles für die Patienten, wie der zuständige Landesrat Stephan Pernkopf bei der Spatenstichfeier betont.

LK Hollabrunn Bei der Spatenstichfeier (v.l.): Kaufmännische DirektorinMargit Pröglhöf, Ärztliche Direktorin Susanne Davies, LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Pflegedirektorin Silvia Hickelsberger.

"Die NÖ Landes- und Universitätskliniken bieten eine medizinische und pflegerische Versorgung auf höchstem Niveau", ist der Landesrat stolz. Damit dies gewährleistet werden kann, sei eben eine optimale Infrastruktur nötig. In diese werde in Hollabrunn nun investiert.

"Der Zu- und Umbau realisiert wichtige Maßnahmen zur Optimierung der Patientenversorgung. Zudem wird die Grundfunktionalität des Klinikums auf den neuesten Stand gebracht", sagt Margit Pröglhöf, kaufmännische Direktorin des Krankenhauses.

Ambulante und stationäre Patientenströme besser getrennt

Die Optimierung des Landesklinikums, welches 1992 an seinem Standort in der Robert Löfflerstraße in Betrieb genommen wurde, erfolgt, indem zusätzliche räumlich zentrierte, ambulante Behandlungsräume geschaffen werden. Dies gewährleiste wiederum eine Verbesserung der betriebsorganisatorischen Abläufe. Außerdem werde so eine bestmögliche Trennung der ambulanten und stationären Patientenströme sichergestellt.

Durch den Zubau stehen künftig acht Betreuungsplätze als Beobachtungszone für Patienten nach endoskopischen Untersuchungen und kleinen Operativen Eingriffen sowie für Infusionstherapien zur Verfügung.

Es profitieren aber nicht nur die Patienten von dieser Investition: Für die Mitarbeiter des Landesklinikums wird es einen neuen Aufenthaltsraum ein zusätzliches Besprechungszimmer und mehr Garderoben geben.