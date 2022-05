Hollabrunner Vorzeigebetrieb Redl errichtet neuen Standort

Werbung 11. Mai 2022 Anzeige Job- und Bildungsmesse in Hollabrunn lädt zum 4. Mal ein

Seit 1999 kennt man die Firma Redl in der Aumühlgasse, wo sie in die damals adaptierten Messehallen zog. 2002 übernahm Hermann Redl mit seinen Schwestern Alexandra und Martina den Betrieb, der sich bis heute zu einem international florierenden Unternehmen mit Weltmarktführerschaft bei Selbstzapfsystemen entwickeln sollte. Es war also Zeit, sich wieder um einen moderneren, größeren Standort umzuschauen. Dieser wird jetzt am Gewerbering 8 errichtet. Vergangene Woche erfolgte der feierliche Spatenstich.

Vor einer illustren Gästeschar rund um Landesrat Jochen Danninger und Niederösterreichs Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker umriss Wirtschaftsbund-Funktionär Reinhard Indraczek (bcd Consulting GmbH) den Werdegang der Firma Redl, der 1966 mit drei Mitarbeitern seinen Lauf nahm. Das ursprüngliche Elektrounternehmen entwickelte sich zu einem innovativen Komplettlösungsanbieter für Schankanlagen und Kassensysteme für die Gastronomie sowie Elektro- und Multimediatechnik für Gewerbe und Privatkunden. Heute beschäftigt die Firma Redl 95 Mitarbeiter und vertreibt ihre in Hollabrunn entwickelten Produkte weltweit.

Es werden Büroräumlichkeiten, die ihresgleichen suchen.“

Thomas Jedinger, Architekt

Firmenchef Hermann Redl dankte im Rahmen der Spatenstichfeier der Erste Bank, den Förderstellen, der Gemeinde, der Behörde für die „überschaubar komplizierte“ Abwicklung des Neubauprojekts, dem Architekturbüro Maurer & Partner für die tolle Planung sowie der Baufirma Goldbeck Rhomberg: „Sie haben uns immer das Gefühl gegeben, dass wir das schaffen werden.“

„Keine Marktchancen, kein Geld, irgendwie eine lustige Idee gehabt“: So beschrieb Redl den in den 90er-Jahren beschrittenen Erfolgsweg mit den Schankanlagen, der zu einem Geschäftspartner in Chicago führte, der mittlerweile ein Freund der Familie sei, und der darin gipfelte, dass sich Coca Cola in den USA als Partner beteiligte. Speziallösungen für Ausschanksysteme findet man im Caesars Palace in Las Vegas genauso wie in der Navy-Seals-Basis in Japan, in riesigen US-Stadien oder auf Kreuzfahrtschiffen.

„Als Quereinsteiger in einer neuen Branche haben wir früh gelernt, mit Problemen umzugehen. Das hat uns in den letzten zwei Jahren extrem geholfen“, kommentierte Redl die Corona-Krise und das derzeit so schwierige wirtschaftliche Umfeld. In den USA startet die Firma nun übrigens mit einem neuen patentierten Ausschanksystem und auch der chinesische Markt sei in Zukunft ein Thema, das man allerdings „mit Bedacht“ angehen müsse. „Wir haben schon noch was vor“, schmunzelte Redl.

Zurück zum Neubau-Projekt auf einer Bruttofläche von 3.700 Quadratmetern: „Es werden Büroräumlichkeiten, die ihresgleichen suchen“, versprach Architekt Thomas Jedinger und unterstrich den wertschätzenden Umgang der Firma Redl mit ihrer Belegschaft. Bürgermeister Alfred Babinsky betonte seine langjährige Verbundenheit mit der Familie: „Für mich ist dieses Projekt etwas ganz Besonderes.“

„Eine Vorzeigegeschichte für viele Unternehmen“, meinte Präsident Ecker und würdigte zudem die Lehrlingsausbildung, die hier auf hohem Level praktiziert wird. Und Landesrat Danninger verwies darauf, dass Niederösterreich besser durch die schwierige Zeit gekommen sei als viele andere Regionen.

Am neuen Standort werden sowohl die Produktionsfläche als auch die Lagerkapazitäten verdreifacht, der Bereich „Forschung & Entwicklung“ wird stark ausgebaut. Sozialräume sind ebenso geplant wie Grünflächen und Begegnungszonen im Außenbereich. Das Herzstück des Projektes stellt ein interaktiver Schauraum dar. Die Fertigstellung ist für Februar 2023 geplant.

„Der Neubau ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung unseres Unternehmens. Die moderne Infrastruktur wird es uns ermöglichen, weiter zu wachsen sowie Produkte und Service auf höchstem Niveau bieten zu können.“

