Einsatz um 3 Uhr Morgens: In einem Einfamilienhaus in Grund brannte die Küche – eine Katze soll den Touchscreen am Herdbetätigt haben. Ein Kind seilte sich ab, um der Feuerwehr den Weg zu zeigen. Die Mutter und sein Bruder wurden gerettet.

| BFKDO Hollabrunn