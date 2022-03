Retzer Hilfstransport ist zurück: "Den Blick werde ich nie vergessen"

Werbung

Vom Gelände einer ehemaligen Baugesellschaft in Unternalb startete am Dienstag letzter Woche um 7 Uhr früh ein Lkw-Zug voller Hilfsgüter in Richtung Ukraine, und zwar in die polnische Grenzstadt Przemyśl. Die zwei Lastwagenfahrer Reinhold und Alexander Holy lenkten abwechselnd das Gefährt.

Die SPÖ Retz und Göllersdorf sowie der Retzer Verein „Lebenszeichen“ hatten eine Sammelaktion organisiert. Vereinsobfrau Nadine Papai begleitete den Hilfstransport mit Vertretern der SPÖ in einem Privat-Pkw. „Wenn alles gut geht, sind wir am 18. März wieder zurück“, verabschiedeten sie sich. Bürgermeister Stefan Lang sowie die Mandatare Beatrix Vyhnalek und Thomas Hasenöhrl wünschten alles Gute und dankten für das ehrenamtliche Engagement.

Sechs Tonnen Hilfsgüter wurden verladen

Nach ihrer Rückkehr erzählte Papai ihre Eindrücke von der polnischen Grenzstadt. „Im dortigen Hilfszentrum haben wir mitgeholfen, die sechs Tonnen Hilfsgüter vom Sattelschlepper abzuladen. Ich konnte mich überzeugen, dass die Sachen auch wirklich in die Ukraine weitergeliefert wurden. Da wir nur wenige haltbare Lebensmittel mithatten, hat unser Team im Supermarkt vor Ort noch eine größere Menge eingekauft und ins Spendenzentrum gebracht.“

In der Stadt befanden sich so viele Flüchtlinge und freiwillige Helfer, dass alle Unterkünfte restlos ausgebucht waren. „Wir, Petra Kaderabek, Reinhold und Alexander Holy, Claudia Hasenöhrl und ich, haben im Lkw und Pkw übernachtet.“

Ein unendlich trauriger Blick in Richtung Ukraine

Ein bedrückendes Erlebnis hatten die Retzer auf der Rückfahrt: „Wir hielten an einer Raststätte. Am Parkplatz saß eine apathische Mutter mit ihrem zitternden Kleinkind auf ihren Habseligkeiten und blickte unendlich traurig in Richtung Ukraine. Diesen Blick werde ich nie vergessen.“

Die aktive Vereinsobfrau möchte nochmals mithelfen, eine Spendenaktion mit Schwerpunkt Lebensmittel und Medikamente zu organisieren und wieder an die ukrainische Grenze oder weiter reisen.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.