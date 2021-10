"Ehrengäste sind Sie alle", begrüßte Maria Breindl sehr erfreut das Publikum des Benefizkonzerts, welches das Österreichische Jugendrotkreuz in der Kulturmü'µ organisiert hatte.

Gesammelt wurde an dem Abend, um Schülern bei Schulveranstaltungen oder in schwierigen finanziellen Situationen unterstützen zu können. Dem guten Zweck hatte sich nicht nur die Kulturmü'µ verschrieben, sondern auch Franz Hammerbacher und die Band um Andy Niedermeyer.

"Für die gute Sache in die Saiten hauen", nannte es Niedermeyer und schon legten sie mit "Don't Look Back in Anger" quasi programmatisch los. Und mit "Here comes the sun" von den Beatles war dann auch schon für beste Stimmung gesorgt. Nach einem ersten musikalischen Teil übernahm Franz Hammerbacher literarisch. Sehr anschaulich und reich an Anekdoten erzählte er von seiner intensiven Bekanntschaft mit der Schriftstellerin Ilse Aichinger.

Stimmiger Abend & Spendenrekord

Sein erstes Treffen mit ihr fand zwischen zwei Kinovorführungen im Wiener Tuchlauben Kino statt. So erfuhr er früh von ihrer Leidenschaft für die Leinwand. Sehr enttäuscht sei sie damals gewesen, da sie bei dem Hollywood-Streifen "Drei Engel für Charlie" an Charlie Chaplin dachte. Sie sah sich aber auch die Filme, die ihr nicht gefielen bis zum Ende an, da sie im finsteren nicht aus dem Kino fände. So wechselten sich der launige Literaturteil, der wirklich Lust auf Aichingers Texte machte, und die bestens disponierten Musiker den Abend lang ab.

Maria Breindl, die als ehemaligen ÖJRK-Bezirksleiterin das Konzert organisierte freute sich am Ende mit ihrem Nachfolger David Schneider, Lehrer an der NMS Wullersdorf, über einen sehr schönen und stimmigen Abend, den alle Beteiligten sehr genossen haben - und: "Wir haben 1.010 Euro an Spenden erhalten. Manchmal bekommen wir im Nachhinein noch Spenden. Die Spendenhöhe ist ein Rekord und wir freuen uns sehr, viele Kinder mit diesem Betrag unterstützen zu können."