Antigen-Teststraße in Göllersdorf schließt

„Wir testen am Montag das letzte Mal“, informiert ÖVP-Gemeinderat Martin Holzer, dass die Antigen-Teststraße in Göllersdorf ihren Betrieb einstellen wird, weil die 3G-Regel aufgehoben wird. Nur noch am 7. März wird von 17 bis 19 Uhr im ehemaligen Rathaus (Hauptplatz 10) getestet. Zuletzt nahmen zwischen 50 und 70 Personen die Möglichkeit wahr.

Getestet wird nach dem 7. März zwar nicht mehr, am Sonntag, 13. März, macht aber der Impfbus NÖ vor dem ehemaligen Gemeindeamt Halt. Wer will, kann sich zwischen 15 und 18 Uhr ohne Anmeldung eine Corona-Impfung abholen. Geimpft werden Personen ab dem fünften Lebensjahr.





Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden