Das Einkaufszentrum am Gewerbering verliert ein Geschäft: "Ich kann Ihnen nun bestätigen, dass die BIPA Filiale am Gewerbering Anfang Dezember geschlossen wird", bestätigt Rewe-Sprecher Paul Pöttschacher auf NÖN-Nachfrage.

Die Mitarbeiterinnen dieser Filiale werden vom Konzern übernommen und in den umliegenden BIPA Filialen angestellt.

Somit ist der BIPA Standort im KAUFein am Mühlenring der einzige in der Bezirkshauptstadt. "Dieser ist nur knapp fünf Minuten mit dem Auto von jenem am Gewerbering entfernt", betont Pöttschacher. In dieses Einkaufszentrum übersiedelte die Bipa Filiale übrigens erst im Dezember des Vorjahres, zuvor war der Drogeriemarkt noch in der Fußgängerzone angesiedelt.