Sperrstunde für PCR-Testungen im Hollabrunner Stadtsaal

Die letzten Antigen-Tests wurden am Mittwoch (30. März) durchgeführt, denn mit Ende März endet die finanzielle Abgeltung des Bundes für die Gemeinden.

Die PCR-Teststraße, die gemeinsam mit der Hollabrunner Stadtapotheke umgesetzt wurde, ereilt das selbe Schicksal: Am 31. März wurde das letzte Mal getestet. Zwei Monate gab es im Stadtsaal Süd fast täglich - außer sonntags - von 7 bis 9 Uhr die Möglichkeit, sich durch den PCR-Test auf das Coronavirus testen zu lassen.

Die kostenlose Testmöglichkeit in Apotheken bleibt aber weiterhin bestehen, "NÖ gurgelt" bleibt ebenfalls aktiv. "Die Niederösterreicher können in Zukunft einfach zu Monatsbeginn per Selbsterklärung angeben, ob sie ihre PCR-Tests bei 'NÖ gurgelt' oder in den Apotheken machen wollen. Danach können sie die ihnen zugesicherten Tests in dem jeweiligen System durchführen", verkündeten Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).

Für die behördlichen PCR-Teststraßen gebe es noch keine Änderungen. Das bedeutet, auch die Walk-In-Teststraße im Amtshaus von Windpassing, Gemeinde Grabern, bleibt erhalten.

