"Hoppala" und Retzer Stadtcafé zu verkaufen: "Es macht keinen Sinn"

In Haugsdorf sperrt das „Café Hoppala“ zu und in Retz das „Stadtcafé Retz“, beide stehen zum Verkauf. Hannes Elmer, der Besitzer der beiden Lokale, führt seine Entscheidung auf die hohen Energiekosten, den Personalmangel und die immer weniger werdenden Gäste zurück.

Lichtblick fehlt

„Es macht unter diesen Voraussetzungen keinen Sinn, meine beiden Kaffeehäuser weiterzuführen“, erklärt er im Gespräch mit der NÖN. Interessenten für die beiden Lokale gebe es bereits. Außerdem verkauft er sein großes Presshaus in der Haugsdorfer Kellergasse. Seine vier Lokale in Tschechien will Elmer hingegen behalten.

Das Sterben der Gastronomie sei zwar vorprogrammiert, könne seiner Meinung nach aber noch gestoppt werden. Wie? Es müsse endlich zu einem Umdenken und auch zu mehr Solidarität in der Bevölkerung kommen. Denn eine bodenständige Gastronomie sei für den angestrebten sanften Tourismus in der Region unverzichtbar. „Nur gemeinsam kann die heimische Gasthaus- und Kaffeehausszene am Leben gehalten werden“, sagt Elmer.

