„MyReefLine“ sorgt nun für „frische Fische“ in Hollabrunn

Der Aquaristik- und Zoofachhandel „MyReefLine“, zuvor angesiedelt in Haugsdorf, hat seinen neuen Standort in der Bahnstraße 27 in Hollabrunn eröffnet. In bester Lage - gegenüber vom Bahnhof, im ehemaligen Autohaus Scheibelhofer - erhofft sich Besitzer Werner Kienast, dass sein Fachgeschäft besser frequentiert wird.

Fündig werden hier vor allem Fisch- und Reptilienliebhaber. Der geprüfte Zoofachhändler aus Guntersdorf bietet Aquarien- und Terrarienbau vom Unterschrank bis zur Glasabdeckung. Aber auch Zubehör und Futter für Hund und Katz sind im Geschäft erhältlich.

Durch das größere Platzangebot konnte das Sortiment erweitert werden. Für alle Besitzer von Reptilien hat Kienast gute Nachrichten: „Wie bereits in Haugsdorf, bieten wir auch lebendiges Reptilienfutter wie Heimchen oder Mehlwürmer und tiefgefrorene Ratten und Mäuse an.“

Das Team von MyReefLine ist Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr für seine Kunden da.

www.myreefline.at

