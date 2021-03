Sie war nicht überrascht, dass es für die Kultur noch keinen Plan für Lockerungen gibt. Franziska Wohlmann-Pfeifer ist Intendantin im Guntersdorfer tww. Der Spielplan des Theaters steht, muss aber erneut über den Haufen geworfen werden. Das Theater Westliches Weinviertel muss weiterhin geschlossen bleiben.

Der „Gott des Gemetzels“ hätte im November 2020 seine Premiere im tww feiern sollen. Aufgrund der Corona-Maßnahmen musste die Theaterproduktion verschoben werden. „Auf nach Ostern. Aber das wird wieder nichts“, erzählt Wohlmann-Pfeifer, dass die neuerliche Premiere am 10. April über die Bühne gehen sollte.

„Die Leute waren einfach glücklich, dass sie wieder kommen konnten. Sie nehmen alles in Kauf.“ Franziska Wohlmann-Pfeifer, tww-Intendantin

Die nächste Premiere ist für den 29. Mai geplant. „Die 39 Stufen“, eine Krimikomödie von John Buchan und Alfred Hitchcock. Inszeniert wird das Stück von Ursula Leitner. „Das sind vier Leut‘, die 100 Rollen spielen“, erzählt die Intendantin, ein Vorteil in Corona-Zeiten. Wie viel Vorlaufzeit braucht eine solche Inszenierung? „Wir benötigen etwa sechs Wochen Vorlaufzeit für die Proben“, sagt Wohlmann-Pfeifer. Die Regierung müsste also spätestens Mitte April einen Fahrplan für die Kultur bekannt geben, damit rechtzeitig losgelegt werden kann. Um draußen, auf der Bühne im Hof, gespielt zu werden, eigne sich das Stück aber nicht. Unter freiem Himmel könnten unter normalen Umständen 60 Zuschauer eine Aufführung sehen.

Das tww bereit für

den Spielbetrieb

Trotz der unsicheren Umstände ist der Spielplan des twws voll, der Fokus wird heuer auf Krimis gelegt. Den „Gott des Gemetzels“, der nun schon zwei Mal verschoben werden musste, will Wohlmann-Pfeifer unbedingt nachholen. Das Stück ist fertig, nach wenigen Wiederaufnahmeproben kann es gespielt werden. Sie hofft, dieses im November zur Aufführung zu bringen. Die Intendantin muss hier aber nicht nur die Entscheidungen der Regierung abwarten, auch die Verfügbarkeit der Schauspieler müsse abgeklärt werden. Denn diese haben auch anderswo Engagements. Das tww, das heuer seit 35 Jahren besteht, wäre jedenfalls bereit, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen; das Theater ist für alle möglichen Auflagen gerüstet: „Wir hatten ja schon alles“, erzählt die Intendantin mit einem Lachen.

Zunächst wurden Babyelefanten auf jene Sitze, die frei bleiben mussten, geklebt. „Das war was: Menschen aus einem Haushalt durften nebeneinander sitzen, zu den anderen musste Abstand gehalten werden“, erinnert sich Wohlmann-Pfeifer, wie an der richtigen Sitzordnung getüftelt wurde.

Die Zuschauer saßen bereits ohne und mit Maske im Theater. Es gibt Desinfektionsstationen und schützendes Plexiglas im Bereich der Kassa. Zuletzt wurde zwar gespielt, gastronomische Versorgung in den Pausen gab es aber nicht. „Das war eine ganz eigenartige Stimmung und sehr deprimierend“, denkt Wohlmann-Pfeifer an die letzten Aufführungen zurück. Glücklicherweise habe sich das nicht auf die Stimmung während der Vorstellungen niedergeschlagen. Für die Proben wurde ein Präventionsplan erstellt.

Aber egal, welche Maßnahmen dem Theater auferlegt waren: „Unser Publikum ist so diszipliniert. Die Leute waren einfach glücklich, dass sie wieder kommen konnten. Sie nehmen alles in Kauf.“ Wohlmann-Pfeifer selbst ist ebenfalls zu allem bereit: „Am Anfang habe ich noch gesagt, ich kontrollier’ bei unseren Gästen sicher keine Corona-Tests. Auch das würde ich jetzt machen, damit wir wieder spielen können.“

Unter welchen Umständen auch immer es möglich sein wird, das tww wird aufsperren. „Man muss ein Zeichen setzen!“, ist die Intendantin überzeugt.

Das sagt sie und wirft gleichzeitig den Babyelefanten, die immer noch auf vielen Plätzen im Theater im Stadl „sitzen“, einen fragenden Blick zu. Denn wenn – trotz „Eintrittstest“ und FFP2-Maske – zwei Meter Abstand eingehalten werden müssen, sind die Reihen extrem dünn besetzt. In der vergangenen Saison wurden die 100 Zuschauerplätze bereits auf 50 reduziert, mit zwei statt eineinhalb Metern sind es vielleicht knapp unter 20. Und hier tut es der Intendantin im Herzen weh, wenn sie ihre Zuschauer in die letzte Reihe setzen muss, obwohl Plätze in der ersten Reihe frei wären.

Für die Schauspieler sei es ebenfalls ein komisches Gefühl gewesen, gezwungenermaßen vor einem halb besetzten Saal aufzutreten. „Sie haben aber gesagt, dass die Babyelefanten geholfen haben“, schmunzelt die Intendantin über das imaginäre Publikum.