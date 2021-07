Anfang September 2019 erfolgte der Start für den Zubau am Landesklinikum Hollabrunn. Die Arbeiten waren in zwei Phasen eingeteilt: Die erste Phase betraf den Neubau, der am 25. Februar fertiggestellt wurde und bereits in Betrieb ist. Einzig das Vordach fehlt noch; dieses wird im Herbst angebracht. Die zweite Phase betraf die Umbauten im Inneren des Altbaus und wurde am 17. Juni abgeschlossen.

„Corona hat den gesamten Bauprozess um acht Wochen verzögert – sechs Wochen Lockdown im März 2020 und anschließend zwei Wochen Anlaufzeit“, informiert der technische Leiter Klaus Schörg. Die Eröffnungsfeier soll ehestmöglich stattfinden. „In Zeiten wie diesen war es eine sensationelle Leistung, dass sowohl die budgetären Vorgaben als auch der grobe Zeitrahmen eingehalten wurden. Ich bin stolz auf alle Mitarbeiter, die zur erfolgreichen Umsetzung beigetragen haben“, erklärt die kaufmännische Direktorin Andrea Dankelmaier.

Zentraler Ambulanzbereich im Neubau untergebracht

Durch den Zubau wird die räumliche Situation für Patienten und Mitarbeiter optimiert. Einige Bereiche wurden vom Altbau in den Neubau übersiedelt, andere wurden komplett neu geschaffen.

Im Neubau entstand ein zentraler Ambulanzbereich, der zuvor im alten Gebäude war. Weiters wurde ein neues Endoskopiezentrum geschaffen, welches nun bessere räumliche Voraussetzungen bietet und in einen reinen und unreinen Bereich getrennt ist. Ebenso neu ist die Liegezone mit acht Überwachungspositionen sowie der CT-Vorbereitungsraum.

Im alten Gebäude, das übrigens 1992 in Betrieb genommen wurde, entstand aus der ehemaligen Endoskopie nun ein Besprechungsraum, der auch die Möglichkeit für Videokonferenzen bietet. Zusätzlich wurden Technik- und Lagerräume eingerichtet. „Der Aufenthaltsraum für die Mitarbeiter ist nun drei- bis viermal so groß wie vorher“, freut sich Pflegedirektorin Silvia Hickelsberger.