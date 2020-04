Die Hollabrunner Bezirks-SPÖ wendet sich mit einer besonderen Bitte an die Bevölkerung, Parteien und befreundete Organisationen: Sie sollen am Weltgesundheitstag, dem 7. April, die österreichische Fahne hissen.

„Wir wollen am Weltgesundheitstag allen Systemerhaltern eine kleine Freude machen und ihnen auf ihrem Weg in die Arbeit oder auf dem Heimweg mit dieser Aktion Danke sagen“, erklärt Bezirksvorsitzender Richard Pregler. Er hofft auf eine rege und vor allem überparteiliche Teilnahme an dieser Aktion. Deshalb wurde auch die rot-weiß-rote Flagge als Zeichen gewählt. „Mit dieser kann sich jeder in unserem Land identifizieren.

Damit sei es aber nicht getan, betont Pregler: „Ein Dankeschön alleine reicht nicht. Nach dem Ende der Coronakrise muss die von der SPÖ geforderte Coronaprämie von 1.000 Euro steuerfrei für alle Systemerhalter kommen“, fordert er.

Gedanken machten sich die Roten nicht zuletzt um die Zukunft des Hollabrunner Landesklinkums. Dieses ist aktuell ein Corona-Schwerpunkt-Krankenhaus. „Ich könnte mir vorstellen, dass sich das Hollabrunner Landeskrankenhaus zukünftig vermehrt auf Geburten fokussiert bzw. diesen Bereich, in dem das Spital mehrfach ausgezeichnet wurde, weiter ausbaut“, meint Pregler.

Stadtparteichef Friedrich Dechant äußert einen weiteren Wunsch: Da das Krankenhaus mit mehr als 400 Beschäftigten der größte Dienstgeber des Bezirks sei, wäre es wünschenswert, „wenn bei personellen Neuaufnahmen verstärkt Bürger aus dem Bezirk zum Zug kommen konnten“. Natürlich nur, sofern ihre Qualifikationen ausreichen.

"Die Geburtenabteilung im Hollabrunner Krankenhaus ist einfach top"

Die Roten fordern die Landtagsabgeordneten aus der Region auf, sich dafür einzusetzen, dass das Klinikum in diesem Bereich ausgebaut wird. „Gerade die Bezirkshauptstadt hat in den letzten Jahre einen regelrechten Bauboom entwickelt, besonders Jungfamilien ziehen nach Hollabrunn und lassen sich hier nieder“, nennt Dechant ein Argument, das für den Ausbau spreche.

Stefan Hinterberger unterstützt als stellvertretender SPÖ-Bezirkschef den Vorschlag der beiden: „Ob Geburtsvorbereitung, Personal, die Ärzteschaft - die Geburtenabteilung im Hollabrunner Krankenhaus ist einfach top. Meine Frau brachte unsere beiden Kinder Jonas und Marlena hier zur Welt.“ Die Betreuung sei erstklassig gewesen „Warum soll man dann nicht etwas ausbauen, das ausgezeichnet funktioniert?