Genau ein Jahr ist es am 8. Juni her, dass Richard Pregler zum Chef der Sozialdemokraten im Bezirk gewählt wurde. Die NÖN sprach mit dem 37-jährigen Volksschullehrer über einen der schlimmsten Momente in diesem Jahr, wo er Baustellen innerhalb der Sozialdemokratie sieht und wann er zuletzt selbst gekocht hat.

NÖN: Sie sind jetzt ein Jahr Bezirksvorsitzender der Hollabrunner SPÖ. Haben Sie sich das Amt so vorgestellt, wie es bisher gelaufen ist?

Richard Pregler: Teilweise wurden meine Erwartungen erfüllt. Manches ist ganz anderes gelaufen, als ich es mir vorgestellt habe. Zum Beispiel ist so manches Versprechen der Unterstützung dann doch vergessen worden ... Ich habe damit gerechnet, meinen Fokus darauf zu legen, den Bezirk im Land zu vertreten. Ich bin aber auch sehr viel gefordert, innerhalb des Bezirks zu arbeiten, mich um den Kontakt zu befreundeten Organisationen zu kümmern – ich habe nicht gedacht, dass das so viel Zeit in Anspruch nehmen wird.

Sie haben zu Beginn Ihrer Amtszeit gesagt, dass die SPÖ im Bezirk wieder präsenter werden soll. Ist das gelungen?

Auf jeden Fall. Mein Wunsch, dass man wieder mehr von der SPÖ mitbekommt, sie in der Öffentlichkeit viel mehr Präsenz zeigt, ist aufgegangen. Das liegt daran, dass ich selbst viel lieber unterwegs bin, als daheim zu sitzen.

Welche Tätigkeit als Bezirksvorsitzender nimmt die meiste Zeit in Anspruch?

Genau das, ich bin ständig „on Tour“, bin bei Veranstaltungen unterwegs, um bekannt zu werden.

Haben Sie für sich neue Regionen im Bezirk erschlossen?

(lacht): Ja! Ziersdorf kenne ich durch die Kinderfreunde ziemlich gut, aber alles dahinter ... das war für mich weites Land.

Gibt es etwas, von dem Sie dachten, das würden andere machen, aber am Ende waren Sie zuständig?

Als ich das Amt angetreten habe, hätte ich mir nicht gedacht, dass ich mit dem Lkw der Kinderfreunde Plakate von der Wiener Partei abhole und dann mit wenigen Freunden gemeinsam plakatiere. Das habe ich nicht erwartet. Es waren 90 Plakate, die ich auf A-Ständer gekleistert habe.

Was hat Sie während des vergangenen Jahres überrascht?

Als ich im Juni angefangen habe, habe ich gedacht, dass ich bis Ostern Zeit hab‘ mich einzuarbeiten. Doch bis Ostern hatte ich dann schon zwei Wahlkämpfe als Spitzenkandidat im Bezirk bestritten.

Was gehört zu den schönsten Momenten, die Sie als Bezirksvorsitzender erlebt haben?

Sehr schöne Momente sind, wenn ich Ehrungen überreichen darf. Zum Beispiel für 50 Jahre Parteimitgliedschaft. Das schaff‘ ich an Lebensjahren nicht und so lang sind viele schon bei den Sozialdemokraten aktiv. Auch der 1. Mai ist mir als wunderschöner Moment in Erinnerung geblieben. Vor einem vollen Festzelt mit 400 Menschen sprechen zu dürfen, zwei Nationalratsabgeordnete begrüßen zu dürfen. Und dann beim Zelt hinauszuschauen, auf das Spielefest der Kinderfreunde, wo noch einmal 200 Leute draußen waren – das war einfach wunderschön, da hinauszublicken und zu sehen, wie viele es sind.

Der 1. Mai bescherte den Sozialdemokraten im Bezirk aber auch einen der schlimmsten Momente in diesem Jahr.

Das stimmt. Zu erfahren, dass mein Vorgänger, Freund und Lehrer an diesem Tag bei einem Unfall gestorben ist ... das war zuerst unfassbar. Wir haben es am späteren Nachmittag erfahren. Die Stimmung ist dann relativ schnell gekippt. Hätten wir früher von Werner Gössls Tod erfahren, hätten wir die Maifeier so nicht abgehalten.

Wo sehen Sie Baustellen bei den Sozialdemokraten im Bezirk?

Wir sind dabei uns auf die Gemeinderatswahlen 2020 vorzubereiten. Bei 24 Gemeinden ist da einiges zu tun, viele Gespräche sind zu führen. Wir überlegen, zwei Ortsgruppen zusammenzulegen, auch bei der Stadtorganisation sind Änderungen im Gespräch. Außerdem will ich die Partei einladender machen. Die Struktur unserer Sitzungen soll sich ändern, sie sollen viel offener und moderner werden. Eine „richtige“ Baustelle wird es auch geben: Das Parteisekretariat in Hollabrunn wurde zwar äußerlich renovuiert, innen versprüht es aber noch den Charme der Ära Kreisky. Das will ich im Sommer mit den Verantwortlichen der Stadtorganisation und meinem Bezirksteam ändern.

Sie sind im Bezirk der einzige Parteichef, der einen Job mit fixen Arbeitszeiten hat. Ist das für Sie ein Problem?

Ja das ist es, sogar ein extremes. Als Volksschullehrer kann man viele Termine nicht wahrnehmen. Deswegen habe ich sogar schon mit der Landespartei gestritten, weil Termine zum Beispiel um 15 Uhr angesetzt werden. Das geht sich für mich als Lehrer in einer Ganztagsschule nicht aus.

Hat Ihre politische Tätigkeit Auswirkungen auf Ihr Berufsleben?

Ja. Ich habe die zehn Stunden, die ich für den Stadtschulrat gearbeitet habe, abgegeben. Das geht sich für mich einfach nicht mehr aus.

Sie sind auch Obmann der Kinderfreunde, ein ebenso zeitaufwendiges Amt. Haben Sie noch Zeit für sich?

Sehr wenig. Ich habe im vergangenen Jahr gelernt, dass Politiker wirklich keine faulen Hund‘ sind. Früher hatte ich den Eindruck: Da ginge doch noch viel, viel mehr. Aber dem ist nicht so. Ich bin jetzt in allen möglichen Gremien. Als ich zuletzt ein freies Zeitfenster von drei Stunden in meinem Kalender gesucht habe, hab‘ ich das erst in drei Wochen gefunden. Anders ging es sich nicht aus.

Wie oft kommt es zu Terminkollisionen, wenn Sie als Obmann der Kinderfreunde und als Bezirksvorsitzender unterwegs sein sollen?

Das passiert oft. Zu Pfingsten fahren wir Kinderfreunde immer mit etwa 100 Kindern zelten. Das habe ich heuer ausgelassen und nur das Material angeliefert. Dann habe ich am Pfingstwochenende elf Veranstaltungen besucht. Am Montagabend bin ich wieder zum Camp gefahren. Das war wie ein Heimkommen. Da habe ich für mich beschlossen, dass ich nächstes Jahr wieder mit den Kinderfreunden aufs Camp fahren werde.

Mit welchen Themen werden die Sozialdemokraten als nächstes im Bezirk auf sich aufmerksam machen?

Wir werden auf jeden Fall am Thema Bahnausbau dranbleiben, aber auch die S 3 nicht vergessen. Speziell werden wir uns mit dem Thema Kinderbetreuung beschäftigen. Und auch mit dem Thema Jung sein im Bezirk. Was woanders klar und logisch ist, geht bei uns einfach nicht.

Was zum Beispiel?

Ein Job im Bezirk ist ein Glücksgriff. Die meisten müssen einen Teil ihres Verdienstes in ein Zugticket investieren. Du hackelst außerhalb des Bezirks und hast daheim einen Kindergarten, der dann zusperrt, wenn du zu arbeiten aufhörst –das geht so nicht weiter. Ich bin Volksschullehrer, selbst für mich würde es sich nicht ausgehen, da ich um 16 Uhr zu arbeiten aufhöre.