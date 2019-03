Die Hollabrunner SPÖ will in der kommenden Gemeinderatssitzung über die Sommerlocation „Hütterl am Teich“ sprechen. Dafür hat Klubobmann Alexander Eckhardt einen Dringlichkeitsantrag angekündigt.

Nachdem nun bekannt geworden ist, dass der bisherig Betreiber das beliebte „Hütterl“ am Strudelteich im Sommer abtragen wird, sei eine zeitnahe Planung für eine neue Lokalität am bestehenden Standort unumgänglich.

Umsetzung muss auf Masterplan abgestimmt werden

Die Umsetzung müsse in Abstimmung mit einem Masterplan für das gesamte Gelände – Stichwort Schulcampus und Freiluftbühne – passieren, betont Eckhardt: „Leider wurden bisher außer Absichtserklärungen keine konkreten Planungsschritte, Budgetmittel und mögliche Partner von der Bürgermeisterpartei an die Gemeinderatsfraktionen und an die Bevölkerung kommuniziert.“

Mit dem Dringlichkeitsantrag soll der Bürgermeister beauftragt werden, spätestens bis zur September-Sitzung mit der zuständigen Stadtverwaltung und möglichen neuen Betreibern ein Konzept zu erarbeiten und zu kommunizieren. Der Baustart des neuen „Hütterls“ sollte aus Sicht der Roten noch in diesem Jahr stattfinden, um eine Fertigstellung bis zum Sommer 2020 möglich zu machen.