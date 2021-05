„Erst nehmen wir den Einrichtungen viel Geld weg, dann geben wir einen kleinen Zuschuss und lassen uns als Retter des Opferschutzes feiern", kritisiert Stifter "eine perfide Taktik auf dem Rücken jener Menschen, die Schutz und Hilfe suchen“.

So wurde im ersten Quartal dieses Jahres in Stockerau eine auch für Frauen aus dem Bezirk Hollabrunn zuständige Frauenservicestelle eingerichtet, um die verstärkte Nachfrage aufgrund der Corona-Krise besser abdecken zu können. "Leider ist es nicht gelungen, die notwendigen Förderungen dafür aufzustellen – und die Einrichtung musste im April wieder eingestellt werden, weil das Budget von 9.500 Euro nicht aufzutreiben war", seufzt Stifter. Das sei ein Armutszeugnis.

Dabei würde man eine solche Servicestelle auch in Mistelbach und Hollabrunn benötigen, um die Wartezeiten für Frauen in Not zu reduzieren. Denn derzeit müssten betroffene Frauen drei bis vier Wochen auf einen Termin warten, in schweren Notfällen werde akut geholfen. „Das ist absolut unzumutbar, da Frauen in der Krise sofort Hilfe benötigen“, sagt Stifter und kritisiert, dass es im Bezirk Hollabrunn immer noch kein Frauenhaus gibt. Das einzige im Weinviertel befindet sich in Mistelbach. Beratungsstellen würden angesichts der langen Wartelisten kaum begleitende Maßnahmen anbieten, es mangle an Personal.

"Auch Therapie-Angebot für gewalttätige Männer nicht ausreichend"

Im Verein "Frauen für Frauen“, der Hollabrunn, Stockerau und Mistelbach betreut, sind derzeit 45 Mitarbeiterinnen tätig. "Eigentlich würde man doppelt so viele brauchen", mahnt die Frauenvorsitzende.

Fast 1.500 Frauen werden im Weinviertel in verschiedenen Einrichtungen betreut - von einer Einzelberatung bis hin zur Zweijahresbetreuung. Notwohnungen mit psychosozialer Begleitung werden im Schnitt für neun Monate benötigt. „Hier wird wichtige Arbeit geleistet, die nicht an ein paar tausend Euro Förderung scheitern darf“, resümiert Stifter, die die Männer freilich genauso in die Pflicht nimmt: „Bei jeder Wegweisung und jedem Einschreiten der Behörden muss es eine ausreichend hohe Verpflichtung für gewalttätige Männer geben, sich ausführlichen Beratungs- und Therapiemaßnahmen zu unterziehen. Doch auch hier ist das Angebot nicht ausreichend.“