Eckhardt wirft der "ehemaligen Wirtschaftspartei ÖVP" eine "völlig verfehlte Wirschaftspolitik" vor. Die Bundesregierung habe die Gesundheitskrise gut gelöst, die Wirtschaft - gerade in den Bereichen Gastronomie und Tourismus - jedoch ausgehungert. "Knapp ein Drittel aller Gastronomiebetriebe stehen dank Kurz & Co. vor der Pleite. Das neue Paket für die Gastronomie ist die Fortsetzung einer Ankündigungspolitik ohne Wirkung", kritisiert der SPÖ-Fraktionschef.

Dabei gehe es nicht nur um die Zerstörung von Lebenswerken, sondern vor allem auch um hunderte Arbeitsplätze in der Gemeinde. Die Hollabrunner SPÖ fordere daher einen Schutzschirm für die Hollabrunner Gastronomie samt belebenden Maßnahmen für die kommenden Monate. Eine schriftliche Anfrage an ÖVP-Bürgermeister Alfred Babinsky in dieser Sache sei bisher unbeantwortet geblieben.

SPÖ-Vorschlag: 30-Euro-Gastrogutschein

„Bereits Ende Mai soll es eine eigene Sonderausgabe der Gemeindezeitung geben, wo einerseits die Hollabrunner Gastronomiebetriebe eine kostenlose Werbung schalten dürfen und zusätzlich jedem Haushalt ein zeitlich befristeter 30-Euro-Gutschein für alle regionalen Gastronomiebetriebe beigelegt wird“, sagt SPÖ-Stadtrat Friedrich Dechant. Das wäre eine Win-win-Situation mit geschätzten Kosten von 80.000 bis 120.000 Euro; "je nach Inanspruchnahme des Gutscheins".

Zusätzlich fordert die Hollabrunner SPÖ nach dem Vorbild von Altlengbach ein Wirtschaftspaket. "Dort werden Unternehmen zusätzlich zu den bundesweiten Förderungen auch lokal mit Zuschüssen unterstützt. Auch wenn dies jetzt einmalig Geld kosten wird, ist es nachhaltig eingesetztes Kapital“,meint Eckhardt. Immerhin drohe durch Betriebsschließungen nicht zuletzt der Wegfall von Kommunalsteuereinnahmen.

"Wir tun, was in unseren Möglichkeiten ist, können aber keine Firma vor dem Konkurs bewahren", hatte Bürgermeister Babinsky in einem NÖN-Gespräch vergangene Woche erklärt. Unter anderem seien Kommunalsteuerstundungen erfolgt. "Bei dem Vorwurf, dass ich als Bürgermeister nix tu, krampft es mich schon", meinte der Stadtchef zum Schreiben von Gemeinderat Eckhardt.

Wie schwer die Situation ist, wisse er von seinem eigenen Elektro-Betrieb, so Babinsky. "Herschenken darf ich als Gemeinde aber auch nichts."