Die für Langzeitarbeitslose initiierte „Aktion 20.000“ bezeichnet SPÖ-Bezirksvorsitzender Richard Pregler als Erfolgsgeschichte. Dadurch hätten viele ältere Arbeitslose einen Job bekommen und diesen bis heute erhalten. Etwa auch in seiner Heimatgemeinde Wullersdorf. Diese später von der türkis-blauen Regierung beendete Aktion, die damals unter roter Regierungsbeteiligung umgesetzt werden konnte, soll es nun in anderer Form wiedergeben, wenn es nach den Sozialdemokraten geht.

„In den wirtschaftlich schlechtesten Zeiten muss es eine Aktion geben, die doppelt so stark ist“, betonte Pregler im Rahmen einer Pressekonferenz. Die SPÖ will eine neue Kampagne ins Leben rufen, die österreichweit 40.000 Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose schaffen soll. Landesparteivorsitzender Franz Schnabl legt die Latte für Niederösterreich noch höher: Hier sollen es 80.000 neue Jobs sein. „Für Hollabrunn bedeutet das 2.200 neue Arbeitsplätze“, rechnet Pregler vor.

SPÖ-Vorschlag: Werbespots sparen, Einkommen sichern

Wo sind diese Jobs zu finden? „In unseren Gemeinden“, sagt der Bezirksvorsitzende. Und: Durch das Fördermodell, das sich die SPÖ überlegt hat, soll es Vereinen ebenfalls möglich sein, Menschen in ein Angestelltenverhältnis zu bringen. Im ersten Jahr soll der neue Arbeitsplatz zu 100 Prozent gefördert werden, die nächsten sechs Monate zu 75 Prozent, weitere sechs Monate zu 50 Prozent. „Das ist immer noch billiger, als Arbeitslosengeld zu bezahlen“, sagt Pregler. Würde diese Kampagne schlagend werden, belaufen sich die Kosten auf 260 Millionen Euro. Wie diese bezahlt werden sollen? „Der Bundeskanzler gibt 210 Millionen Euro für Eigenwerbung aus. Wenn wir uns diese Werbespots sparen, dann können wir 40.000 Menschen ein Einkommen sichern.“

Anfang März waren im Bezirk 1.818 Menschen arbeitslos gemeldet, etwa 1.000 davon sind zwischen 25 und 50 Jahre alt. „In diesem Zeitraum muss man unbedingt Arbeit haben“, sagt Pregler, dass man sich in dieser Lebensspanne seine Existenz aufbaut. Für den Sozialdemokraten ist klar: Wer nicht mehr auf einem Gerüst arbeiten kann, für den „haben wir noch Arbeit in unserem Land“. Dabei gehe es besonders darum, die Menschen auszubilden. Aber auch die Arbeitszeitverkürzung auf 30 bis 35 Wochenstunden bringt die SPÖ hier ins Spiel. Auch so könnten Jobs geschaffen werden und die Menschen hätten wieder mehr Zeit, ein Leben zu haben. „Es ist besser, Menschen dafür zu bezahlen, dass sie Arbeit haben und nicht dafür, dass sie keine haben“, lautet Preglers Credo.

Stifter: „Es wird nur geklatscht, sonst ändert sich nichts!“

Wie die neu geschaffenen Jobs konkret aussehen können? „In den Gemeinden gibt es genug zu tun.“ Zum Beispiel in den Teststraßen, diese wären dann flächendeckend möglich und nicht nur in einzelnen Gemeinden. Hier würden einige Angestellte die Freiwilligen entlasten. Außerdem gebe es viele kleinere Arbeiten, etwa Kurierdienste, die übernommen werden könnten. Auch für Vereine, wie Preglers „Kinderfreunde“ oder die Hollabrunner Lerntafel wäre dieses Modell der „Aktion 40.000“ ein gutes Angebot, um Jobs zu schaffen, ist der SPÖ-Bezirksvorsitzende überzeugt.

„Wenn man im Kindergarten drei statt einer Pädagogin hätte, dann wären alle entspannter“, schaltete sich die SPÖ-Bezirksfrauenvorsitzende Elke Stifter in die Diskussion ein. Sie weiß, dass Frauen viel länger brauchen, um in der Arbeitswelt wieder Fuß zu fassen. Denn Kinderbetreuung, Homeschooling, Pflege der Angehörigen oder Sorge um den eigenen Arbeitsplatz belasten die Frauen in der aktuellen Krise sehr. Eine flächendeckende kostenloste Kinderbetreuung, ein Mindestlohn von 1.700 Euro sowie die angesprochene Arbeitszeitverkürzung würden Frauen enorm entlasten. „Frauen sind plötzlich systemrelevanter. Es wird aber nur geklatscht, sonst ändert sich nichts“, ärgert sich Stifter.

Eine Frau, die selbst betroffen ist, ist Samira Brandau. Die Sozialdemokratin hat drei Kinder, sechs, neun und zehn Jahre alt. „Ich habe meine Arbeit auf die Nacht verschoben“, sagt sie und spricht von einer surrealen Welt. „Du bist den ganzen Tag am Tun.“ Gerade zu Beginn der Krise habe sich ein Bild abgezeichnet, das der dreifachen Mutter nicht gefallen hat: „Wer alles selbst macht, ist eine gute Mama. Wer nicht, ist eine schlechte.“ Ein Vollzeitjob wäre für sie, trotz Unterstützung ihres Mannes, unmöglich, weil die Kinderbetreuung immer noch sehr teuer ist.