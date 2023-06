Hollabrunner SPÖ: „Sven Hergovich ist der richtige Mann“

Sven Hergovich wurde beim Landepsparteitag in St. Pölten mit 96,2 Prozent der Stimmen zum Chef der SPÖ Niederösterreich gewählt. Elf der 341 Delegierten kamen aus dem Bezirk Hollabrunn. „Wir gratulieren Sven nicht nur zur Wahl, sonder vor allem auch zu diesem Traumergebnis von 96,2 Prozent“, sagt Bezirksvorsitzender Stefan Hinterberger.

Hergovich hat den Bezirk in den vergangenen Monaten mehrfach besucht. Was Hinterberger und dem zweiten Bezirksvorsitzenden, Richard Pregler, an dem 34-Jährigen gefällt: „Er hat in seinen Ansagen klar und deutlich skizziert, wohin die Reise der SPÖ gehen soll“, so Pregler. Hergovich habe den Parteivorsitz übernommen, „damit es den Menschen in diesem Land besser geht“, schildert Hinterberger.

Teuerung, Pflege, Gesundheit, strukturschwache Regionen – in Niederösterreich gebe es viele Baustellen, die dringend bearbeitet werden müssen. Dem stimmen die beiden Bezirksvorsitzenden zu. Und: „Hergovich hat sich rasch unser Vertrauen erarbeitet, er ist der richtige Mann.“

Überzeugt habe auch Bundesparteivorsitzender Andreas Babler am Parteitag. Während sich Richard Pregler bereits zu Beginn des SPÖ-Dreikampfs für Babler als Bundesparteichef ausgesprochen hatte, hatte Hinterberger Hans Peter Doskozil unterstützt. Bablers flammender Rede am Parteitag konnte der Göllersdorfer trotzdem einiges abgewinnen. Das Hollabrunner SPÖ-Duo ist überzeugt, dass es Babler nicht nur gelingen wird, die SPÖ in kurzer Zeit zu einen, sondern auch wieder zur Nummer eins in Österreich zu machen.